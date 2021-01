Scale | Media and Games Invest geht nach Luxemburg

12.01.2021 – Die Media and Games Invest PLC (ISIN: MT0000580101) mit Sitz auf Malta ist im Gaming Bereich – nicht Glücksspielbereich – unterwegs. Und schaut man sich die Kursentwicklung der Aktie in den letzten Monaten an, scheint irgendwie der Knoten geplatzt zu sein. Kräftige Kurssteigerungen. Und die sollen jetzt durch eine “Attraktivitätsoffensive” für den Kapitalmarkt wohl verstetigt oder unterlegt werden.

Jedenfalls wird die jetzt angekündigte Sitzverlegung von Malta nach Luxemburg mit den Wünschen des Kapitalmarktes und bestehenden Anlagerestriktionen für in Malta domizilierte Gesellschaften für einige institutionelle Investoren begründet. Und der Ruf Maltas ist auch nicht der Beste durch die Vielzahl der Wett- und Glücksspielfirmen, die sich am Standort angesiedelt haben.

“Unsere Erfahrungen mit Malta sind positiv und wir haben viele Governance-Veränderungen in Malta gesehen, aber viele Investoren haben immer noch ein Problem mit Malta. Wir sind sogar auf potenzielle Investoren gestoßen, die uns sagten, dass sie nicht in MGI investieren können, da ihre Statuten keine Investitionen in maltesische Unternehmen zulassen. Da wir ein globales Unternehmen sind und auch international weiter wachsen wollen, sind wir nicht an Malta gebunden und können unseren Standort verlagern. Wir haben uns für Luxemburg entschieden, da es ein sehr international akzeptiertes Land ist, einen ausgezeichneten Ruf auf dem Kapitalmarkt genießt und uns gleichzeitig ermöglicht, die meisten unserer rechtlichen Strukturen und der Corporate Governance beizubehalten”, so Remco Westermann, CEO.

Von der PLC zur SE

“Das Board of Directors ist überzeugt, dass eine Sitzverlegung nach Luxemburg der logische nächste Schritt ist, um die weitere Reputation und das Wachstum von MGI zu stärken, und hat beschlossen, alle notwendigen Schritte für die Verlegung einzuleiten. Aufgrund der hohen Komplexität einer Sitzverlegung bei einer börsennotierten Gesellschaft strebt der Verwaltungsrat eine Verlegung zum 1. Januar 2022 an.” Reputationsstärkung durch einen neuen Sitz? Könnte möglich sein, da ;Malta eher einen laxen Ruf bezüglich Aufsicht über Unternehmen der gamingbranche hat. Insbesondere Glücksspielfirmen siedeln sich gerne an diesem Standort an. Und mit denen will man offensichtlich – nicht mehr – in einen Topf geworfen werden.

Attraktivitätssteigerung, neue Investorengruppen

Die endgültige Entscheidung über die Sitzverlegung wird von den Aktionären in einer Aktionärsversammlung getroffen. Die Verlegung erfolge auf Grund der Anfrage zahlreicher Investoren und auch potentieller Investoren. Diese hätten ein Problem mit Malta, dem derzeitigen Firmensitz der Gesellschaft. Und das Board of Directors geht davon aus, dass die Verlegung des Firmensitzes die MGI für breitere Investorengruppen öffnen wird. Genau die, die derzeit nicht in maltesische Unternehmen investieren dürfen. Und die sitzverlegung soll auch dem Ruf der MGI im Allgemeinen zugute kommen. In einem ersten Schritt hat das Board of Directors beschlossen, den Aktionären in einer kurzfristig einzuberufenden Aktionärsversammlung vorzuschlagen, die derzeitige Rechtsform einer Public Limited Liability Company (“plc”) in die einer Societas Europaea (“SE”) zu ändern.

Wichtiger die operativen Ankündigungen – neue Lizenzen…

“Wir freuen uns auf das Jahr 2021 mit einer starken Pipeline an umfangreichen Content-Updates für unser Spieleportfolio sowie zusätzlichen Launches von neu lizenzierten Spielen in Kombination mit der Durchführung von weiterem M&A-Wachstum. Nach einem hervorragenden Jahr 2020 mit außergewöhnlichem Wachstum ist MGI stark in das Jahr 2021 gestartet und hat mehrere neue Spielelizenzen mit zusätzlichem Fokus auf Mobile Games unterzeichnet. Besonders hervorzuheben sind zwei Mobile-Game-Launches, die wir für das erste Halbjahr 2021 planen”, so Remco Westermann, CEO.

“Golf Champions – Swing of Glory”

Die unter dem Dach von gamigo zusammengefasste Gaming-Sparte von MGI hat die weltweiten Entwicklungs- und Publishing-Rechte des Mobile Games “Golf Champions – Swing of Glory” vom kanadischen Top-Entwickler Behavior Interactive (unter anderem auch Entwickler von Dead by Daylight) erworben. Golf Champions ist ein wettbewerbsorientiertes Free-to-Play-Handyspiel, bei dem die Spieler in Ligen gegeneinander antreten. Und die Spieler schalten verschiedene Golf-Charaktere frei und können ihre Fähigkeiten verbessern, während sie gegeneinander antreten. Am Ende treffen sich die besten Golfer in der stärksten Liga. Die Monetarisierung basiert auf dem Verkauf von In-Game-Items und In-Game-Werbung, in enger Zusammenarbeit mit der Media Unit von MGI.

“Heroes of Twilight”

gamigo hat außerdem die weltweiten Lizenzrechte für das Handyspiel “Heroes of Twilight” erworben. Das kompetitive und rundenbasierte Rollenspiel zeichnet sich durch einen dynamischen Tag- und Nachtwechsel aus. Die Charaktere und die Spielumgebung können sich jederzeit unerwartet verändern. Das Free-to-Play-Spiel ist die Fortsetzung des mehrfach preisgekrönten “Little Lords of Twilight” und hat somit eine bereits bestehende breite Fanbase.