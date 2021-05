Scale | Lloyd Fonds AG startet Vertrieb in Österreich über Tochtergesellschaft

Weitere Suchergebnisse zu "Lloyd Fonds":

Die Lloyd Fonds AG (ISIN: DE000A12UP29) ist mit ihren Produktlösungen ab sofort auch in Österreich über ihr WealthTech LAIC Vermögensverwaltung GmbH aktiv. Diese hat die Zustimmung der BaFin erhalten, im Wege des grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehrs Finanzdienstleistungen in Österreich zu erbringen („EU-Pass“).

„Österreich ist ein zusätzlicher Wachstumsmarkt für unser leistungsstarkes Produktangebot. Wir bieten nun auch dort institutionellen und privaten Anlegern sowohl Zugang zu LAIC, unserer KI-basierten Vermögensverwaltung, als auch zu unseren aktiv gemanagten Publikumsfonds der Marke LLOYD FONDS“, sagt Dipl.-Ing. Achim Plate, Chief Executive Officer der Lloyd Fonds AG.

Der digitale Vermögensverwalter LAIC Vermögensverwaltung GmbH ist im April 2020 in Deutschland an den Start gegangen und verwaltet inzwischen in seinen Produktlösungen mehr als 100 Mio. Euro. Das Angebot in Österreich beinhaltet zunächst fünf breit diversifizierte LAIC-Mischfonds mit unterschiedlichen Risikostrategien und Nachhaltigkeitsschwerpunkten. Zusätzlich können institutionelle Kunden in den LAIC – Digital Institutional Europe investieren. „Der österreichische Markt hat für uns ebenfalls strategische Bedeutung. Jährlich zu erwartende Steigerungsraten von nahezu 55 Prozent in der digitalen Vermögensverwaltung bis 2025 lassen auf nachhaltiges Interesse der österreichischen Kunden an KI-basierten Anlagelösungen schließen“, sagt Dipl. Kaufmann Hans-Jürgen Röwekamp, Geschäftsführer der LAIC Vermögensverwaltung GmbH, der die Erschließung des Marktes verantwortet.

Neben den LAIC-Produktlösungen können Privatanleger und institutionelle Kunden in Österreich zukünftig auch die Produktangebote im Bereich der offenen, durch erfahrene Fondsmanager aktiv gemanagten, Publikumsfonds erwerben. Die Betreuung der Vertriebspartner erfolgt zunächst über den Münchener Standort des Lloyd Fonds-Konzerns. Dipl.-Kaufmann Peter Vogel wird eine optimale Betreuung der institutionellen Vertriebspartner im Auftrag der LAIC Vermögensverwaltung GmbH sicherstellen. „Wir freuen uns, dass wir nun auch das große Interesse österreichischer Investoren an unseren mehrfach ausgezeichneten Aktien-, Renten- und Multi-Asset-Fondsstrategien bedienen können“, so Peter Vogel.



Chart: Lloyd Fonds AG | Powered by GOYAX.de