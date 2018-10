Scale | JDC Group und comdirect wollen kooperieren

Im November 2017 meldete der zur in Frankfurt börsennotierten JDC Group AG (ISIN: DE000A0B9N37) gehörende Maklerpool Jung, DMS & Cie. die Kooperation mit der Lufthansa-Tochter Albatros.

In einem Letter of Intent (LOI) wurde nun vereinbart die zukünftige Zusammenarbeit mit einem weiteren Großkunden zu prüfen: der comdirect bank AG. Die Direktbank plant die Ausweitung ihres Produktangebots auf Versicherungen im kommenden Jahr. comdirect strebt an, die Versicherungsbestände der eigenen Kunden mit der JDC-eigenen Kunden- und Vertragsverwaltungssoftware iCRM zu managen. Mit den insgesamt 2,4 Millionen Kunden von comdirect bietet die geplante Kooperation ein großes Potenzial.

Mit der digitalen Lösung von JDC hätten die Kunden zukünftig nicht nur all ihre Versicherungsverträge über eine Online-Applikation im Blick, sondern können diese auch optimieren - digital, einfach und schnell. Dies würde die Strategie von comdirect unterstützen, der smarte Finanzbegleiter ihrer Kunden zu sein.

"Die comdirect setzt aus unserer Sicht auf die smarteste Lösung im Markt und verschafft sich einen Vorsprung gegenüber anderen zuletzt angekündigten Bancassurance-Modellen", erläutert Stefan Bachmann, Digitalvorstand bei der JDC Group AG. "So kann die comdirect das "financial home" für alle Finanzprodukte werden und den Aufbau eines durchdachten digitalen "Bancassurance Geschäftsmodells" vorantreiben. Dazu gehört neben schicken Applikationen eben auch eine rechtssichere, funktionierende und den Datenschutzbestimmungen genügende Massenabwicklung, die JDC nachgewiesenermaßen liefern kann", so Bachmann weiter.{loadmodule mod_custom,Sentifi Text Widget}

