Scale | JDC Group immer weiter, immer mehr und der Gewinn?

So war die Kooperation vom 23.10.2019 mit comdirect Versicherungsmakler AG, die alle Versicherungsprodukte über eine Laufzeit von fünf Jahren exklusiv über die JDC-Plattform abwickeln soll - von Backend bis Frontend auf die Technologie der JDC Group setzend, ein Schritt in die richtige Richtung. Aber was wird beid er Verschmelzung der comdirect auf die Commerzbank? Spannend - wie überhaupt dieser Übernahmekrimi.

Und jetzt geht es weiter mit der Volkswagenbank: Volkswagen Bank und die zur JDC Gruppe gehörende Jung, DMS & Cie. Pro GmbH haben heute einen mindestens 5-jährigen Kooperationsvertrag zur Abwicklung und Vermittlung von Versicherungsprodukten des nicht mobilitätsbezogenen Versicherungsgeschäftes unterzeichnet.

Die Volkswagen Bank wird die Versicherungsverträge von rund 100.000 Kunden auf die Plattform von JDC übertragen und das gesamte Neugeschäft über die JDC-IT und Infrastruktur abwickeln. Darüber hinaus beauftragt die Volkswagen Bank JDC mit der umfassenden und fallabschließenden Betreuung der Endkunden durch das JDC-Serviceteam.

Spart kräftig

Damit kann die Volkswagen Bank die IT Investitionen deutlich senken und die eigenen Ressourcen auf den professionellen Online-Vertrieb mit einem Premium-Kunden-Service fokussieren. JDC kann im Gegenzug die bestehende Plattform weiter auslasten und damit auf den hinzukommenden Umsatz eine überproportionale Marge erzielen.

"Wir freuen uns darüber, dass wir die Zusammenarbeit nach umfassender Prüfung und intensiven Gesprächen in langfristige Verträge umsetzen konnten. Volkswagen Bank ist einer der führenden Belegschaftsvermittler mit hoher Online Kompetenz, der seinen Kunden einen umfassenden und kompetenten Service bietet." kommentiert Ralph Konrad, CFO der JDC Group AG den für JDC wegweisenden Vertragsabschluss.

Das kann nicht der letzte Kooperationsvertrag gewesen sein

"Die Kooperation von Volkswagen Bank und JDC zeigt, dass die Digitalisierung die Strukturen im Markt erheblich verändern wird. Intermediäre aller Art wollen die immer komplexer werdende Administration nicht mehr im eigenen Haus haben", ergänzt Dr. Sebastian Grabmaier, CEO der JDC Group AG. "Wir hingegen konzentrieren uns voll auf die Automatisierung und Digitalisierung von Geschäftsprozessen in der Vermittlung von Finanzprodukten. Das bringt gerade größeren Marktteilnehmern erhebliche Vorteile und Synergien. Deshalb sind wir von unserem Plattform-Modell voll überzeugt und sehen die Kooperation mit der Volkswagen Bank als weiteren Beleg für den Erfolg unserer Strategie."

Und JDC braucht noch mehr Kooperationen, je mehr desto besser: Der Markt wird neu verteilt und die Skalenerträge für JDC sind enorm. So könnte die Aktie auch irgendwann davon profitieren.

Aktuell (11.11.2019 / 08:09 Uhr) notieren die Aktien der JDC Group AG im Hamburger-Handel mit einem Plus von +0,58 EUR (+9,70 %) bei 6,56 EUR. Achtung die prozentuale Steigerung rührt nur daher, das in Hamburg die Aktie selten gehandelt wird, an anderen Plätzen wird es ca. 2-3% zum Vortagesschluß sein. Immerhin eine kräftige Steigerung.

