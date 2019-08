Scale | HELMA Eigenheimbau wächst moderat

20.08.2019 – Die HELMA Eigenheimbau AG (ISIN: DE000A0EQ578) hat heute ihren Halbjahresbericht 2019 veröffentlicht und berichtet darin über eine positive Umsatz- und Ergebnisentwicklung. Nach der Erzielung des Rekordergebnisses im Vorjahr, setzte der HELMA-Konzern seinen Wachstumspfad im ersten Halbjahr 2019 weiter fort. Ausgehend von den im Berichtszeitraum erwirtschafteten Konzern-Umsatzerlösen von 110,3 Mio. EUR (H1 2018: 96,6 Mio. EUR) wurde das Halbjahresergebnis vor Steuern (EBT) auf 7,5 Mio. EUR (H1 2018: 7,0 Mio. EUR) gesteigert. Nach Abzug der Ertragsteuern sowie der Ergebnisanteile anderer Gesellschafter verbleibt zur Jahresmitte ein erfreuliches Konzernergebnis von 5,2 Mio. EUR (H1 2018: 4,9 Mio. EUR). Damit verbesserte sich das Ergebnis je Aktie von 1,23 EUR auf den neuen Höchstwert von 1,29 EUR. Wie in den Vorjahren wird der HELMA-Konzern auch in 2019 witterungs- und projektbedingt einen Großteil des Jahresergebnisses in der zweiten Jahreshälfte erwirtschaften.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google)}

Aufträge top, Ziele bleiben



Vertriebsseitig blickt der HELMA-Konzern ebenfalls auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr zurück. So erhöhte sich der Auftragseingang auf 140,6 Mio. EUR (H1 2018: 106,3 Mio. EUR) und stieg damit spürbar um rund 32 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Dies berücksichtigend liegt der Auftragsbestand des HELMA-Konzerns zum 30.06.2019 mit 197,4 Mio. EUR ca. 28 % über dem Vorjahreswert (30.06.2018: 154,8 Mio. EUR) und stellt damit eine sehr gute Ausgangssituation für ein umsatzstarkes zweites Halbjahr dar.

Unter Berücksichtigung der erfreulichen Auftragsentwicklung in der ersten Jahreshälfte 2019 und mit Blick auf die bestehende Projektpipeline bekräftigt der HELMA-Konzern die im Januar 2018 aufgestellte EBT-Guidance für das Geschäftsjahr 2019, welche unverändert ein Konzernergebnis vor Steuern in einer Bandbreite von 23,5 bis 26,0 Mio. EUR vorsieht.

Die Aktie notiert aktuell (20.08.2019 | 09:08 Uhr) bei 438,30 EUR und liegt damit + 0,80 EUR (+2,13 %) über dem gestrigen Schlusskurs.