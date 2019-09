Scale | FinLab AG plus 18,75% UND 40 Mio. reicher

m Rahmen der Gesamttransaktion wird Deposit Solutions mit über 1 Mrd. EUR bewertet.

Die Neubewertung der Beteiligung führt bei der FinLab AG nach den IFRS Rechnungslegungsvorschriften zu einer Zuschreibung auf den Beteiligungsansatz in Höhe von mehr als 40 Mio. EUR. Nach der Durchführung der Finanzierungsrunde ist FinLab weiterhin mit ca. 7% an Deposit Solutions beteiligt, was insgesamt einen Wertansatz von mehr als 70 Mio. EUR in der Bilanz nach IFRS ausmacht.

FinLab ist in einem hochinteressanten Markt tätig und sucht zukünftige Highflyer im FinTech Bereich, ist man erfolgreich, dann kann die Aktie Spass machen, wenn nicht... - und was sagt die Analyse von HEUTE zu den Perspektiven? UND der Tradegatehandel mit einem PLUS von 18,75% zeigt, dass die Nachricht direkt auf die Bewertung der Aktie durchschlägt. Und das Unternehmen heißt noch... GmbH - kann also noch viel mehr werden.



Und offensichtlich bewieß FinLab ein gutes Händchen bei der Beteiligung Deposit Solutions GmbH. Ein - zumindest uns eigentlich fast unbekanntes Einhorn - aus Hamburg - und FinLab war rechtzeitig dabei.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google)}

FinLab ist...

...einer der ersten und größten auf den Financial Services Technologies ("fintech") Bereich fokussierten Company Builder und Investoren in Europa. Der Schwerpunkt von FinLab ist die Entwicklung deutscher fintech-Start-up-Unternehmen sowie die Bereitstellung von Wagniskapital für deren Finanzbedarf, wobei jeweils eine langfristige Beteiligung und Begleitung der Investments angestrebt wird. Darüber hinaus investiert FinLab global im Rahmen von Venture-Runden in fintech-Unternehmen, vor allem in den USA und in Asien.

Aktuell (18.09.2019 / 19:27 Uhr) notieren die Aktien der FinLab AG im Tradegate-Handel mit einem Plus von +3,30 EUR (+18,75 %) bei 20,90 EUR.



Chart: FinLab AG | Powered by GOYAX.de

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte Magazin Anmeldung}