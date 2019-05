Scale | FinLab AG: Cashlink Technologies bringt Venture Capital in die Blockchain

Damit gehört es zu den ersten Unternehmen in Deutschland, die Wertpapiere digitalisiert und als Eigenkapitalinstrument emittiert haben. Ziel ist es, die Funktionalität des eigenen Produktes erfolgreich zu demonstrieren. Die digitalen Wertpapiere werden in einem Private Placement neben den vier Bestandsinvestoren FinLab, Panta Rhei, seed & speed und Deplanis an einen weiteren, neuen Business Angel ausgegeben.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Affilinet)}

Die digitalen Wertpapiere spiegeln Genussrechte mit Eigenkapitalcharakter wider. Das bedeutet, dass alle Investoren, die über dieses Instrument in das Unternehmen investieren, im gleichen Maße ökonomisch partizipieren wie die Gesellschafter des Unternehmens - beispielsweise an einem Exit-Erlös oder einer Dividendenzahlung. Der Verkauf der digitalen Wertpapiere richtet sich ausschließlich an professionelle Investoren wie beispielsweise Venture-Capital-Fonds, Business Angels oder High-Net-Worth-Individuals.

Den rechtlichen Rahmen für die Ausgabe der digitalen Wertpapiere hat das Team von Cashlink gemeinsam mit der international renommierten Rechtsanwaltskanzlei Ashurst nach deutschem Recht entworfen. Der Standort Deutschland bietet bei der Emission digitaler Wertpapiere gegenüber anderen Ländern eine hohe Rechtssicherheit für alle Beteiligten.

"Mit der erfolgreichen Ausgabe von digitalem Eigenkapital für Venture-Capital-Investoren haben wir gezeigt, wie Startups ihren Investoren ganz einfach eine zusätzliche Form der Kapitalaufnahme ermöglichen können: Ein komplett digitales Investment mit einem sehr vereinfachten Investitionsprozess per indirekter, virtueller Beteiligung", sagt Michael Duttlinger, Co-Gründer und Geschäftsführer von Cashlink. Er erklärt weiter: "Im Austausch mit renommierten Venture-Capital-Fonds und Business Angels wurden die marktüblichen Bedingungen von Beteiligungsverträgen standardisiert in eine digitale Form übertragen. Damit sind die ökonomischen Investmentbedingungen genauso attraktiv wie klassische Investments über das Handelsregister."

"Die erstmalige Ausgabe des digitalen Wertpapiers durch Cashlink in Form eines Security Tokens bestätigt uns darin, in ein sehr innovatives und technologisch bestens aufgestelltes Unternehmen investiert zu haben. Wir sehen hier sehr großes Potential, mit der Technologie von Cashlink an der zukünftigen Form der Unternehmensfinanzierung im Wege von digitalen Wertpapieren partizipieren zu können", kommentiert Stefan Schütze, Vorstandsmitglied der FinLab AG.

Eine standardisierte, digitale Unternehmensfinanzierung hat für Startups und Investoren zahlreiche Vorteile. Die vereinfachte Gesellschafterstruktur und deutlich geringere Transaktionskosten machen auch das Investment kleinerer Summen für Startups und Investoren attraktiv, wodurch insgesamt mehr Kapital zugänglich gemacht werden kann. Durch die Ausgabe der Token können professionelle Investoren zudem kontinuierlich in ein Unternehmen investieren. Bisher haben Start-ups Investitionen aufgrund eines hohen Aufwandes und damit einhergehender Transaktionskosten zu Finanzierungsrunden gebündelt. Durch Investitionen via digitaler Wertpapiere können die jungen Unternehmen fortan genau dann Kapital aufnehmen, wenn sie es benötigen. Der Gang zum Notar entfällt dabei. Dies schafft sowohl auf Seiten der Startups als auch auf Seiten der professionellen Investoren zusätzliche Flexibilität. Dadurch dass die digitalen Wertpapiere auf der Blockchain emittiert werden, ist es zudem möglich, diese einfach und kostengünstig an andere Investoren zu übertragen. Mehr Transparenz und die Nachvollziehbarkeit von Transaktionen sind ein weiterer Vorteil der Nutzung einer Blockchain-Lösung.

Welche Technologie wird verwendet?

Die Ausgabe der Security Token erfolgt auf der Ethereum-Blockchain. Ethereum ist aktuell die ausgereifteste Technologie mit einer großen Community, die eine laufende Weiterentwicklung der Technologie sicherstellt. Die Blockchain-Technologie ermöglicht eine einfache und sichere Übertragung von Vermögenswerten über einen Security Token, der zudem gehandelt werden kann.

Aktuell (28.05.2018 / 09:47 Uhr) notieren die Aktien der FinLab AG im Xetra-Handel mit einem Minus von -0,05 EUR (-0,37 %) bei 13,60 EUR.



