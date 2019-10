Scale | FCR und noch ein Objekt gekauft

09.10.2019 - Die FCR Immobilien AG (ISIN: DE000A1YC913) setzt ihren erfolgreichen Wachstumskurs weiter konsequent fort und hat ein vollvermietetes Einkaufszentrum in Jüterbog, eine Stadt mit rd. 13.000 Einwohnern in Brandenburg, erworben. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Das Einkaufszentrum in Jüterbog besteht aus zwei Gebäudeteilen, die 1997 errichtet wurden. Die vermietbare Gesamtfläche beläuft sich auf rd. 5.000 m². Auf dem rd. 17.000 m² großen Grundstück stehen 120 PKW-Stellplätze zur Verfügung. Ankermieter des Hauptgebäudes ist REPO-Markt, ein führender Discounter und Sonderpostenanbieter in den Bereichen Heimtextilien, Möbel und Haushaltswaren. Der zweite Gebäudeteil ist an PBS Deutschland, einen Fachgroßhändler für Papier, Büro und Schreibwaren, vermietet.

Falk Raudies, Gründer und Vorstand der FCR Immobilien AG: "In diesem Jahr haben wir bereits 22 neue Objekte erworben. Mit dieser Ankaufsdynamik bin ich sehr zufrieden, da wir dadurch unser Bestandsportfolio nicht nur quantitativ, sondern in gleichem Maße auch qualitativ über alle unsere definierten Asset Klassen, also Retail, Hotel, Wohnen, Büro und Logistik, weiterentwickeln konnten."

Falk Raudies, Gründer und Vorstand der FCR Immobilien AG: "Mit Erwerb dieses äußerst attraktiven Gewerbeportfolios haben wir in 2019 bereits Objekte mit einem Volumen von mehr als 50 Mio. Euro angekauft und unseren Immobilienbestand kontinuierlich ausgebaut. Unsere Ankaufs-Pipeline ist auch für das weitere Wachstum weiterhin sehr gut gefüllt. Aktuell befinden sich 15 Objekte mit einem Gesamtvolumen von rd. 70 Mio. Euro im Ankaufsprozess."{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google)}

Aktuell (09.10.2019 / 08:37 Uhr) notieren die Aktien der FCR Immobilien AG im Düsseldorfer-Handel im leichten Plus bei 10,10 EUR.

