Scale | FCR legt weiter zu

02.10.2019 - Die FCR Immobilien AG (ISIN: DE000A1YC913) setzt wie geplant ihre expansiven Ankaufsaktivitäten im Einzelhandelsbereich weiter erfolgreich fort und hat in diesem Zuge einen vollvermieteten Nahversorger in Aschersleben (Sachsen-Anhalt) erworben. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Das 1996 auf einem rd. 5.000 m² großen Grundstück errichtete, vollvermietete Objekt verfügt über eine Verkaufsfläche von rd. 1.000 m² und über 70 Stellplätze. Langfristiger Ankermieter im Objekt in Aschersleben, eine Stadt mit rd. 30.000 Einwohnern am Nordostrand des Harzes, ist der zur REWE Group gehörende Lebensmitteldiscounter Penny.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google)}

Falk Raudies, Gründer und Vorstand der FCR Immobilien AG: "Das Objekt in Aschersleben entspricht genau unserem Ankaufsprofil. Als Handelsimmobilien-Spezialist fokussieren wir uns auf den Erwerb von Einzelobjekten mit einem Investitionsvolumen von 1 bis 70 Mio. Euro, bei Portfolios bis 100 Mio. Euro, in Städten ab 5.000 Einwohnern. Unser Augenmerk richten wir dabei auf bonitätsstarke Unternehmen des Groß- und Einzelhandels als Ankermieter, wie in diesem Fall Penny. Der weiterhin dynamische Ausbau des FCR-Immobilienportfolios wird auch das 4. Quartal 2019 bestimmen, unsere Pipeline ist mit sehr attraktiven Objekten gut gefüllt."

HEUTE EXKLUSIVINTERVIEW mit dem CEO der Softing AG. Wenn Ihnen Globomatix nichts sagt, dann müssen Sie es lesen!

Die dynamisch wachsende FCR Immobilien AG ist ein auf Einkaufs- und Fachmarktzentren in Deutschland spezialisierter Investor. Im Fokus stehen Objekte an aussichtsreichen Sekundärstandorten, die durch ihre Lage überdurchschnittliche Renditepotenziale bieten. Neben einem günstigen Einkauf beruht der Erfolg der FCR Immobilien AG auf wertschaffendem Asset Management und der erfolgreichen Veräußerung optimierter Bestandsobjekte. Derzeit besteht das Portfolio der FCR Immobilien AG aus über 40 Objekten mit einer vermietbaren Fläche von rund 200.000 m². Zu den Mietern gehören bekannte Marken wie EDEKA, Netto, ROSSMANN, OBI, REWE und ALDI.

Aktuell (02.10.2019 / 10:08 Uhr) notieren die Aktien der FCR Immobilien AG im Xetra-Handel mit einem Plus von +0,20 EUR (+2,00 %) bei 10,20 EUR.

FCR Immobilien AG | Powered by GOYAX.de

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte Magazin Anmeldung}