Scale | FCR: Und wieder ein Zukauf

19.09.2019 - Die FCR Immobilien AG (ISIN DE000A1YC913) hat ein vollvermietetes Betriebsgebäude in Hagen, eine Großstadt in Nordrhein-Westfalen mit rd. 190.000 Einwohnern, erworben. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Das 2008 errichtete, in zentraler Gewerbegebietslage befindliche Objekt besitzt eine vermietbare Gesamtfläche von rd. 400 m², die Grundstücksfläche beläuft sich auf rd. 1.300 m². Langfristiger Mieter des gesamten Gewerbeobjekts mit Annahmestelle und Reparaturständen ist Carglass, führender Spezialist für die Reparatur und den Austausch von Fahrzeugglas, der mit rd. 350 Service-Centern in ganz Deutschland vertreten ist.

Und bis zum 25.09.2019 läuft noch die Kapitalerhöhung - gespannt ob alles platziert werden kann.

Vor einiger Zeit veröffentlichten wir ein interessantes Exklusivinterview mit dem Vorstand der Gesellschaft - fokussiert und zielstrebig.

FCR Immobilien, wer ist das denn?

Die dynamisch wachsende FCR Immobilien AG ist ein auf Einkaufs- und Fachmarktzentren in Deutschland spezialisierter Investor. Im Fokus stehen Objekte an aussichtsreichen Sekundärstandorten, die durch ihre Lage überdurchschnittliche Renditepotenziale bieten. Ergänzend investiert FCR bei sich bietenden Gelegenheiten europaweit auch in weitere Assetklassen des Immobilienmarktes.Die FCR Immobilien AG ist seit Jahren auf profitablem Wachstumskurs. Im 1. Halbjahr 2019 stieg der Umsatz auf 29,5 Mio. Euro nach 14,6 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum (vgl. Corporate News vom 20.08.2019). Das Ergebnis vor Steuern (EBT) konnte mit 6,3 Mio. Euro gegenüber dem 1. Halbjahr 2018, als 1,5 Mio. Euro erzielt wurden, mehr als vervierfacht werden.

Neben einem günstigen Einkauf beruht der Erfolg der FCR Immobilien AG auf wertschaffendem Asset Management und der erfolgreichen Veräußerung optimierter Bestandsobjekte. Derzeit besteht das Portfolio der FCR Immobilien AG aus über 70 Objekten mit einer vermietbaren Fläche von über 320.000 m². Zu den Mietern gehören bekannte Marken wie EDEKA, Netto, ROSSMANN, OBI, REWE und ALDI.

Die Aktie handelt derzeit (19.09.2019 / 09:06 Uhr) an der FrankfurterBörse zu einem Kurs von 10,30 EUR 0,20 EUR im Minus.



