Scale | FCR: Neuer Mann.

22.05.2019 - Auf der ordentlichen Hauptversammlung der FCR Immobilien AG (ISIN DE000A1YC913) am 26. Juni 2019 finden turnus- und satzungsgemäß Neuwahlen der drei Aufsichtsratsmitglieder statt. Die derzeitig amtierenden Aufsichtsratsmitglieder, Prof. Dr. Franz-Joseph Busse und Frank Fleschenberg stehen für eine weitere Amtszeit zur Verfügung. In diesem Zuge schlägt der Aufsichtsrat der FCR Immobilien AG der Hauptversammlung vor, Herr Prof. Dr. Kurt Faltlhauser als neues Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft zu wählen.

Herr Prof. Dr. Faltlhauser wurde 1994 als Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister der Finanzen in die Bundesregierung berufen. Im Anschluss, von 1995 bis 2007, war Prof. Dr. Faltlhauser Mitglied der Bayerischen Staatsregierung, zuerst als Staatsminister und Leiter der Staatskanzlei, später als Staatsminister der Finanzen. Darüber hinaus nahm Prof. Dr. Faltlhauser als langjähriges Mitglied des Bayerischen Landtags und Mitglied des Bundestags zahlreiche parlamentarische Funktionen, insbesondere in Wirtschafts- und Finanzausschüssen, wahr.

Prof. Dr. Busse, Vorsitzender des Aufsichtsrats der FCR Immobilien AG: "Ich freue mich sehr, dass wir mit Prof. Dr. Faltlhauser eine sehr renommierte Persönlichkeit aus der Wirtschaft und Politik gewinnen konnten, die eine umfassende Expertise und Erfahrung in den Aufsichtsrat der FCR einbringen kann. Mein ausdrücklicher Dank gilt Herrn Arwed Fischer, der aus dem Aufsichtsrat planmäßig ausscheiden wird, für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und sein großes Engagement während seiner Amtszeit."

Vor einiger Zeit veröffentlichten wir ein interessantes Exklusivinterview mit dem Vorstand der Gesellschaft - fokussiert und zielstrebig.

FCR Immobilien, wer ist das denn?

Die dynamisch wachsende FCR Immobilien AG ist ein auf Einkaufs- und Fachmarktzentren in Deutschland spezialisierter Investor. Im Fokus stehen Objekte an aussichtsreichen Sekundärstandorten, die durch ihre Lage überdurchschnittliche Renditepotenziale bieten. Neben einem günstigen Einkauf beruht der Erfolg der FCR Immobilien AG auf wertschaffendem Asset Management und der erfolgreichen Veräußerung optimierter Bestandsobjekte. Derzeit besteht das Portfolio der FCR Immobilien AG aus über 40 Objekten mit einer vermietbaren Fläche von rund 200.000 m². Zu den Mietern gehören bekannte Marken wie EDEKA, Netto, ROSSMANN, OBI, REWE und ALDI. {loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Affilinet)}

Die Aktie handelt derzeit (22.05.2019 / 08.07 Uhr) an der Berliner Börse zu einem Kurs von 18,20 EUR mit Plus +0,10 EUR (+0,54%) zu gestern. Der signifikante Kursrückgang im März ist in einer Kapitalerhöhung begründet, die erfolgreich platziert wurde.



FCR Immobilien AG | Powered by GOYAX.de

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte Magazin Anmeldung}