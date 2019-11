Scale | FCR Immobilien weiterer Kauf

30.10.2019 - Die FCR Immobilien AG (ISIN: DE000A1YC913) hat eine Einzelhandelsimmobilie in Schwalbach (Saarland) erworben. Damit ist FCR im Kernmarkt Deutschland nun in allen Flächenstaaten mit Objekten aus den Bereichen Handel, Hotel, Wohnen, Büro und Logistik erfolgreich vertreten. Als langfristiger Ankermieter im Objekt in Schwalbach fungiert EDEKA, Marktführer im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland. Das vollvermietete, 1995 errichtete Objekt befindet sich auf einem rd. 4.100 m² großen Grundstück und weist eine vermietbare Fläche von über 1.700 m² auf. Über die Höhe des Kaufpreises wurde Stillschweigen vereinbart.

Der Nahversorger befindet sich mitten im Zentrum von Schwalbach, einer saarländischen Gemeinde im Landkreis Saarlouis mit über 17.000 Einwohnern. Die Landeshauptstadt Saarbrücken ist rd. 20 Kilometer von Schwalbach entfernt.

Falk Raudies, Gründer und Vorstand der FCR Immobilien AG: "Mit dem Erwerb des Nahversorgers in Schwalbach bauen wir unseren Immobilienbestand mit einem weiteren ertragsstarken Objekt erfolgreich aus. Als primär bundesweit aktiver Investor ist die FCR nun in allen Flächenstaaten vertreten, unser Portfolio ist geografisch sehr gut diversifiziert."

"Die FCR Immobilien AG hat sich weiter sehr dynamisch und profitabel entwickelt und das Immobilienportfolio deutlich ausgeweitet. Zudem sind wir neben dem Scale inzwischen auch im m:access der Börse München gelistet, und wir haben aktuell noch unsere 5,25 %- Unternehmensanleihe in der Privatplatzierung. Dieses Papier hat eine Laufzeit von 5 Jahren und verfügt über ein umfangreiches Sicherungskonzept."

Die Aktie handelt derzeit (06.11.2019 / 09:20 Uhr) an der Frankfurter-Börse zu einem Kurs von 9,80 EUR.

