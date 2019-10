Scale | FCR Immobilien erwirbt Nahversorger

30.10.2019 - Die FCR Immobilien AG (ISIN: DE000A1YC913) hat einen Nahversorger in Teistungen, ein staatlich anerkannter Erholungsort im Bundesland Thüringen, erworben. Das 2008 auf einem gut 4.700 m² großen Grundstück errichtete Objekt verfügt über eine Verkaufsfläche von über 1.000 m² und 75 Parkplätze. Die jährlichen Mieteinnahmen belaufen sich auf über 100 Tsd. Euro. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Seit Errichtung im Jahr 2008 ist der Lebensmitteldiscounter Netto, ein Tochterunternehmen der EDEKA, langjähriger Ankermieter im Objekt. Der Mietvertrag hat noch eine mittlere Laufzeit, zudem besteht ein Optionsrecht auf Verlängerung. Der Nahversorger ist am Standort sehr gut etabliert und verfügt über eine nachhaltig hohe Kundenfrequenz.

Falk Raudies, Gründer und Vorstand der FCR Immobilien AG: "Unser dynamisches und zugleich sehr solides Wachstum in unserem Kerngeschäftsfeld Handelsimmobilien ist die Basis des FCR-Erfolgs. Der Erwerb des hochrentablen Nahversorgers in Teistungen ist dabei ein weiterer Baustein, der sehr gut in unser Portfolio passt und stabile Erträge durch den bonitätsstarken Ankermieter Netto generiert."

Weiter positiv läuft die Privatplatzierung der 5,25-%-Unternehmensanleihe 2019/2024 der FCR Immobilien AG. Die an der Börse Frankfurt gehandelte Anleihe hat ein Emissionsvolumen von bis zu 30 Mio. Euro, von denen bereits über 20 Mio. Euro gezeichnet wurden, bei einer Laufzeit von 5 Jahren. Anleger haben auch die Möglichkeit, die Anleihe per Zeichnungsschein, der auf der Website der Gesellschaft hinterlegt ist, zu erwerben. Das Wertpapier wurde mit einem umfangreichen Sicherungspaket ausgestattet. Neben treuhänderisch gehaltenen nachrangigen Grundschulden gehören u. a. ein Kündigungsrecht der Anleihegläubiger im Falle eines Kontrollwechsels sowie eine Ausschüttungsbegrenzung auf 50 Prozent des Konzern- bzw. Bilanzgewinns dazu.

