Scale | FCR Immobilien: Findet was in Gummersbach

05.02.2020 - Die FCR Immobilien AG (ISIN: DE000A1YC913) hat ein Kaufhaus in Gummersbach, Nordrhein-Westfalen, erworben. Das 1990 auf einer rd. 2.000 m² großen Grundstücksfläche errichtete Eckgebäude mit Unter-, Erd- und zwei Obergeschossen verfügt über eine Verkaufsfläche von über 4.500 m² und wird komplett als Einzelhandelsimmobilie genutzt. Das Objekt befindet sich in der frequentierten Fußgängerzone der Stadt Gummersbach und bietet insbesondere aufgrund seiner architektonischen Gestaltung eine hohe Visibilität. Langfristiger Mieter der gesamten Handelsimmobilie ist C&A. Mit fast 1.900 Filialen in 21 Ländern weltweit und ca. 51.000 Mitarbeitern ist C&A ein führendes Mode-Einzelhandelsunternehmen.

Falk Raudies, Gründer und Vorstand der FCR Immobilien AG: "Die Handelsimmobilie in Gummersbach entspricht voll und ganz unseren Ankaufskriterien und passt somit hervorragend zum schnellen und nachhaltigen Ausbau des rendite- und potenzialstarken Portfolios der FCR. Bis Ende 2020 möchten wir unseren Immobilienbestand auf eine halbe Milliarde Euro ausbauen."

Die FCR Immobilien AG ist ein auf Einkaufs- und Fachmarktzentren in Deutschland spezialisierter Investor. Im Fokus stehen Objekte an aussichtsreichen Sekundärstandorten, die durch ihre Lage überdurchschnittliche Renditepotenziale bieten. Ergänzend investiert FCR bei sich bietenden Gelegenheiten europaweit auch in weitere Assetklassen des Immobilienmarktes. Neben einem günstigen Einkauf beruht der Erfolg der FCR Immobilien AG auf wertschaffendem Asset Management und der erfolgreichen Veräußerung optimierter Bestandsobjekte. Derzeit besteht das Portfolio der FCR Immobilien AG aus über 80 Objekten, die annualisierte Jahresnettomiete beläuft sich auf rd. 20 Mio. Euro. Zu den Mietern gehören bekannte Marken wie EDEKA, Netto, ROSSMANN, OBI, REWE und ALDI.

Die Aktie handelt derzeit (05.02.2020 / 10:07 Uhr) an der Frankfurter-Börse im Plus mit +0,20 EUR (+1,65%) zu einem Kurs von 12,30 EUR.

