Scale | FCR Immobilien: Anleihe im Angebot - mal schauen wie die Nachfrage sich entwickelt

11.03.2020 - Die FCR Immobilien AG (ISIN: DE000A1YC913) - nicht ganz unumstritten - offeriert am Kapitalmarkt eine neue Anleihe: Laufzeit von 5 Jahren, bis zum 31. März 2025. Bei einem Emissionsvolumen von bis zu 30 Mio. Euro beträgt die Stückelung 1.000 Euro. Zinssatz: 4,25%. Mit den aus der Anleihe zufließenden Mitteln plant die FCR Immobilien AG einen weiteren Ausbau des Immobilienbestandes. Bis Ende 2020 soll dieser auf 500 Mio. Euro steigen.

Falk Raudies, Gründer und Vorstand der FCR Immobilien AG: "Die neue Anleihe bietet eine attraktive Rendite-Chance. 4,25 % pro Jahr bei vierteljährlicher Zinszahlung und ein seit Jahren profitables Unternehmen als Schuldner, zudem ein umfangreiches Sicherungspaket samt Grundschulden zur Absicherung sprechen für sich. Wir wollen mit den zufließenden Mitteln die Chancen im Markt nutzen, unsere Ankaufspipeline ist mit sehr aussichtsreichen Objekten unverändert gut gefüllt."

Geschäftsjahr 2019 oberhalb der Prognosen

Dabei wurden die Zahlen erstmalig nach dem internationalen Rechnungslegungsstandard IFRS aufgestellt, nachdem die FCR Immobilien AG bisher nach HGB bilanziert hat. Unter Berücksichtigung von IFRS lag der Umsatz 2019 bei 49,6 Mio. Euro nach 37,3 Mio. Euro 2018. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, EBITDA, ist 2019 auf 17,3 Mio. Euro gestiegen. Der IFRS Vergleichswert 2018 lag bei 7,6 Mio. Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern, EBIT, ist auf 16,9 Mio. Euro von 7,1 Mio. Euro 2018 gestiegen. Das Ergebnis vor Steuern, EBT, kletterte um 282 % auf 10,7 Mio. Euro nach 2,8 Mio. Euro ein Jahr zuvor.

Im Zuge der Umstellung auf IFRS wurde der gesamte Immobilienbestand gutachterlich extern bewertet. Der Marktwert des Portfolios wurde mit 294 Mio. Euro zum Jahresende 2019 ermittelt. Dabei hat die FCR Immobilien AG 2019 insgesamt 7 Objekte ergebniswirksam veräußert. Das hieraus resultierende deutlich positive Bewertungsergebnis wurde gemäß IFRS dem Eigenkapital zugeführt. Das Eigenkapital der FCR Immobilien AG ist zum Jahresende 2019 auf 85,5 Mio. Euro gestiegen, die Eigenkapitalquote lag damit bei 26 %.Die FCR Immobilien AG plant, wie vermeldet, für das Geschäftsjahr 2019 eine Dividende von 0,30 bis 0,40 Euro je Aktie auszuschütten.

Was macht FCR ?

Die FCR Immobilien AG ist ein auf Einkaufs- und Fachmarktzentren in Deutschland spezialisierter Investor. Im Fokus stehen Objekte an aussichtsreichen Sekundärstandorten, die durch ihre Lage überdurchschnittliche Renditepotenziale bieten. Ergänzend investiert FCR bei sich bietenden Gelegenheiten europaweit auch in weitere Assetklassen des Immobilienmarktes. Neben einem günstigen Einkauf beruht der Erfolg der FCR Immobilien AG auf wertschaffendem Asset Management und der erfolgreichen Veräußerung optimierter Bestandsobjekte. Derzeit besteht das Portfolio der FCR Immobilien AG aus über 80 Objekten, die annualisierte Jahresnettomiete beläuft sich auf rd. 20 Mio. Euro. Zu den Mietern gehören bekannte Marken wie EDEKA, Netto, ROSSMANN, OBI, REWE und ALDI.

Die Aktie handelt derzeit (11.03.2020 / 09.00 Uhr) an der Frankfurter-Börse mit Minus 1,69% (-0,20 EUR) zu einem Kurs von 11,60 EUR.

