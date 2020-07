Scale | FCR Immobilien AG erwirbt Nahversorger

01.07.2020 - Die FCR Immobilien AG (ISIN: DE000A1YC913) baut mit dem Ankauf eines Nahversorgers in Westeregeln, Sachsen-Anhalt, ihr Portfolio mit Schwerpunkt Handelsimmobilien weiter aus. Über die Höhe des Kaufpreises wurde Stillschweigen vereinbart. Das 1996 erbaute und 2008 modernisierte, zentral liegende Objekt verfügt über eine vermietbare Fläche von über 1.300 m², die Grundstücksfläche umfasst gut 3.800 m². Langfristiger Ankermieter ist NP, eine Marke der EDEKA-Minden-Hannover - die größte der insgesamt sieben Regionalgesellschaften der EDEKA-Gruppe in Deutschland.

Der Münchner Immobilieninvestor FCR erwirtschaftet 96 Prozent seiner Mieterträge im deutschen Markt und ist in allen Flächenbundesländern mit Objekten vertreten. Mit Blick auf das stetig wachsende, gut diversifizierte Immobilienportfolio generiert FCR rd. 8 Prozent ihrer Mieterträge mit in Sachsen-Anhalt befindlichen Objekten. Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen liegen bei dieser Betrachtung an der Spitze mit rd. 17 bzw. 15 Prozent.

Falk Raudies, Gründer und Vorstand der FCR Immobilien AG: "Mit unserer bisherigen Bilanz 2020 bin ich sehr zufrieden. Wir haben trotz COVID-19 eine gute Ausgangsbasis für weiteres profitables Wachstum. Unsere Investitionsprozesse laufen - wie die Transaktion in Westeregeln zeigt - und unsere An- und Verkaufspipeline ist gut gefüllt."

In der Privatplatzierung befindet sich die 4,25 %-Anleihe (ISIN DE000A254TQ9) der FCR Immobilien AG. Die Anleihe hat eine Laufzeit von 5 Jahren bei quartalsweiser Zinszahlung und ist mit einem umfangreichen Sicherungspaket ausgestattet. Hierzu gehört eine grundbuchliche Absicherung durch treuhänderisch gehaltene Grundschulden. Die aus der Anleihe zufließenden Mittel dienen der FCR Immobilien AG für den weiteren Ausbau des Immobilienbestandes. Rechtlich maßgeblich für das Angebot ist der von der Luxemburger Aufsichtsbehörde (CSSF) gebilligte Wertpapierprospekt. Er ist auf der Website der FCR Immobilien AG unter www.fcr-immobilien.de abrufbar.

