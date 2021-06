Scale | Deutsche Rohstoff: Auch im zweiten Quartal läuft es wohl „ganz gut“

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Rohstoff":

Nachdem der Deutsche Rohstoff AG-Konzern (ISIN: DE000A0XYG76) im ersten Quartal ein Ergebnis von 11,7 Mio EUR (Vorjahr: 0,9 Mio EUR) erzielt hatte, gibt man nun auch einen positiven Ausblick auf das aktuelle Quartal.

In einem Update zur aktuellen Unternehmensentwicklung heisst es: Mit einer Öl- und Gasproduktion in den USA von rund 1.210.000 BOE (570.000 BO) bis Ende Mai lag man rund 16% Prozent über der Planung. Und die Beteiligung Cub Creek konnte die Bohrungen vom Knight-Bohrplatz planmäßig Ende Mai abschliessen. Voraussichtlich wird die Aufnahme der Produktion unverändert für das vierte Quartal 2021 erwartet. Es handelt sich um 12 Bohrungen mit 2,25 Meilen horizontaler Länge. Der Anteil von Cub Creek an den Bohrungen liegt bei 86%. Das gesamte Investitionsvolumen wird sich schätzungsweise auf 60 Mio. USD belaufen.

AM WOCHENENDE VERÖFFENTLICHTEN WIR EIN EXKLUSIVINTERVIEW MIT DEM CEO DER DEUTSCHE ROHSTOFF AG, DR THEO GUTSCHLAG. SPANNENDER BLICK AUF DAS UNTERNEHMEN

Ölförderung abgehedgt

Die derzeit relativ hohen – und für die Deutsche Rohstoff Profitabilität garantierenden – Ölpreise wurden für Absicherungsgeschäfte genutzt: Cub Creek hat sowohl für die bestehende Produktion als auch für die zu erwartende Knight-Produktion Preissicherungskontrakte (Hedging) abgeschlossen. Für das restliche Jahr 2021 sind rund 380.000 Barrel zu rund 50 USD gesichert, für 2022 bisher 390.000 Barrel zu rund 58 USD pro Barrel.

Und das Wertpapierportfolio macht weiterhin Spass

Das im Vorjahr mitten in der Phase sehr niedriger Ölpreise (Am Terminmarkt handelte Öl kurz sogar im Negativen Bereich) aufgebaute Wertpapierportfolio trägt Früchte: Das Wertpapierportfolio bestehend aus Öl- und Gas sowie Goldaktien liefert weiterhin sehr gute Ergebnisse. Im 2. Quartal konnten bislang Gewinne in Höhe von 3,0 Mio EUR realisiert werden. Darüber hinaus bestehen unrealisierte Gewinne in Höhe von 6,4 Mio EUR. Im 1. Quartal konnten bereits Gewinne in Höhe von 8,5 Mio EUR realisiert werden.

Das erste Quartal brachte bereits eine Gewinnexplosion

Während der Umsatz mit 17,9 Mio EUR nur knapp über dem Vorjahr (16,1 Mio EUR) lag, sprang das eBITDA im ersten Quartal auf 21,3 Mio EUR und lag damit mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahr (9,5 Mi. EUR).

Die hohen Erträge und Rückflüsse aus den Bohrungen machen sich auch in der Bilanz zum 31. März 2021 bemerkbar. Die Summe aus Barmitteln, kurzfristigen Forderungen sowie Wertpapieren des Anlage- und Umlaufvermögen erreichte 70,8 Mio EUR gegenüber 46,9 Mio EUR zum Jahresende 2020. In dieser Kennzahl spiegelt sich der hohe Mittelzufluss im ersten Quartal wider. Entsprechend stieg auch das Eigenkapital zum Quartalsende auf 61,8 Mio. EUR und lag damit um 17,1 Mio. EUR höher als am Jahresende 2020. Die Eigenkapitalquote erreichte 26,7 Prozent gegenüber 22,1 Prozent zum 31. Dezember 2021.

Aktienspekulation aus 2020 zahlte sich aus.

Verantwortlich für den sehr guten Start in das Jahr 2021 waren eine höher als erwartete Ölproduktion, bessere Preise und realisierte Erträge aus dem Aktien- und Anleiheportfolio. Die Produktion der US-Tochtergesellschaften läuft seit Anfang Januar wieder mit voller Kapazität. Im ersten Quartal belief sich die Gesamtproduktion auf 578.912 Barrel Öläquivalent bzw. 329.309 Barrel Öl. Insbesondere der wichtige Olander-Bohrplatz produzierte über der Erwartung. Diese erfreuliche Entwicklung setzte sich auch im April fort.

Im ersten Quartal konnte ein durchschnittlicher Preis von 54,41 USD/Barrel erzielt werden und damit deutlich über dem Vorjahr (37,58 USD/Barrel). Nach Hedging lag der realisierte Preis bei 48,09 USD/Barrel. Im Gegensatz zum Vorjahr fielen allerdings Verluste aus Hedging in Höhe von 1,6 Mio EUR an (Vorjahr: Gewinn 4,5 Mio EUR).

Einen Gewinnbeitrag in Höhe von 8,5 Mio EUR lieferte im ersten Quartal das Aktien- und Anleiheportfolio. Wie bereits berichtet, schlug hier insbesondere der Verkauf der Aktien von Oasis Petroleum positiv zu Buche. Ende April beliefen sich die unrealisierten Gewinne in dem Portfolio auf weitere rund 4,9 Mio. EUR. Derzeit sind noch rund 19 Mio. EUR in dem Portfolio investiert.

Für das laufende Jahr geht der Vorstand von einem deutlichen Sprung bei Umsatz und EBITDA aus. Gemäß der Ende April veröffentlichten Prognose wird der Umsatz zwischen 57 und 62 Mio EUR liegen und das EBITDA zwischen 42 und 47 Mi. EUR. Das Konzernergebnis wird deutlich positiv erwartet.

Die Aktie von Deutsche Rohstoff AG notiert aktuell im Xetra-Handel (23.06.2021 / 10:30 Uhr) bei 17,65 EUR, leicht im Plus.



