Scale | Deutsche Rohstoff: Mit einem guten ersten Quartal – Spekulation zahlt sich aus.

Der Deutsche Rohstoff AG-Konzern (ISIN: DE000A0XYG76) hat im ersten Quartal 11,7 Mio EUR (Vorjahr: 0,9 Mio EUR) Ergebnis erzielt. Der Umsatz lag mit 17,9 Mio EUR ebenfalls über dem Vorjahr (16,1 Mio EUR). Und das EBITDA sprang im ersten Quartal auf 21,3 Mio EUR und lag damit mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahr (9,5 Mi. EUR).

Die hohen Erträge und Rückflüsse aus den Bohrungen machen sich auch in der Bilanz zum 31. März 2021 bemerkbar. Die Summe aus Barmitteln, kurzfristigen Forderungen sowie Wertpapieren des Anlage- und Umlaufvermögen erreichte 70,8 Mio EUR gegenüber 46,9 Mio EUR zum Jahresende 2020. In dieser Kennzahl spiegelt sich der hohe Mittelzufluss im ersten Quartal wider. Entsprechend stieg auch das Eigenkapital zum Quartalsende auf 61,8 Mio. EUR und lag damit um 17,1 Mio. EUR höher als am Jahresende 2020. Die Eigenkapitalquote erreichte 26,7 Prozent gegenüber 22,1 Prozent zum 31. Dezember 2021.

Aktienspekulation aus 2020 zahlt sich aus.

Verantwortlich für den sehr guten Start in das Jahr 2021 waren eine höher als erwartete Ölproduktion, bessere Preise und realisierte Erträge aus dem Aktien- und Anleiheportfolio. Die Produktion der US-Tochtergesellschaften läuft seit Anfang Januar wieder mit voller Kapazität. Im ersten Quartal belief sich die Gesamtproduktion auf 578.912 Barrel Öläquivalent bzw. 329.309 Barrel Öl. Insbesondere der wichtige Olander-Bohrplatz produzierte über der Erwartung. Diese erfreuliche Entwicklung setzte sich auch im April fort.

Im ersten Quartal konnte ein durchschnittlicher Preis von 54,41 USD/Barrel erzielt werden und damit deutlich über dem Vorjahr (37,58 USD/Barrel). Nach Hedging lag der realisierte Preis bei 48,09 USD/Barrel. Im Gegensatz zum Vorjahr fielen allerdings Verluste aus Hedging in Höhe von 1,6 Mio EUR an (Vorjahr: Gewinn 4,5 Mio EUR).

Einen Gewinnbeitrag in Höhe von 8,5 Mio EUR lieferte im ersten Quartal das Aktien- und Anleiheportfolio. Wie bereits berichtet, schlug hier insbesondere der Verkauf der Aktien von Oasis Petroleum positiv zu Buche. Ende April beliefen sich die unrealisierten Gewinne in dem Portfolio auf weitere rund 4,9 Mio. EUR. Derzeit sind noch rund 19 Mio. EUR in dem Portfolio investiert.

Für das laufende Jahr geht der Vorstand von einem deutlichen Sprung bei Umsatz und EBITDA aus. Gemäß der Ende April veröffentlichten Prognose wird der Umsatz zwischen 57 und 62 Mio EUR liegen und das EBITDA zwischen 42 und 47 Mi. EUR. Das Konzernergebnis wird deutlich positiv erwartet.

Die Aktie von Deutsche Rohstoff AG notiert aktuell im Xetra-Handel (10.05.2021 / 07:44 Uhr) bei 12,75 EUR, zum Schluss Freitag.



