Scale | Delignit übertrifft Umsatzprognose und Ergebniserwartungen

16.02.2021 – Die Delignit AG (ISIN: DE000A0MZ4B0), führender Hersteller ökologischer laubholzbasierter Produkte und Systemlösungen, hat das Geschäftsjahr 2020 in einem herausfordernden Marktumfeld nach vorläufigen, nicht testierten Zahlen mit einem Konzernumsatz in Höhe von 58,7 Mio. € abgeschlossen (Vj. 64,4 Mio. €). Das EBITDA, also das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, konnte ersten Auswertungen zufolge um rund 17 % im Vergleich zum Vorjahr gesteigert werden und beläuft sich auf 5,6 Mio. € (Vj. 4,8 Mio. €). Dies entspricht einer auf die Betriebsleistung bezogenen EBITDA-Marge von etwa 9,8 % (Vj. 7,1 %). Damit liegen die Finanzzahlen über den Markterwartungen und der am 17.08.2020 veröffentlichten Prognose. Des Weiteren konnten die Nettofinanzschulden zum Jahresende 2020 auf 3,7 Mio. € reduziert werden, nachdem zum Halbjahr noch 11,9 Mio. € ausgewiesen wurden.

Die Delignit AG verzeichnet auch zu Beginn des Geschäftsjahres 2021 eine sehr gute Abrufsituation im Marktbereich der leichten Nutzfahrzeuge. Der weitere Geschäftsverlauf bleibt aufgrund der andauernden COVID-19-Pandemie jedoch nach wie vor mit erheblichen Unsicherheiten behaftet.

