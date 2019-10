Scale | Datagroup wittert Riesenmarkt

28.10.2019 - Die aktuelle Lünendonk-Studie zum Markt für IT-Sourcingberatung in Deutschland zeigt einen Für die aktuelle Lünendonk-Studie, die in Zusammenarbeit mit dem IT-Dienstleister DATAGROUP SE (ISIN: DE000A0JC8S7) entstand, befragte das Marktforschungsunternehmen Lünendonk 102 Anwenderunternehmen und 30 der führenden IT-Sourcing-Beratungen in Deutschland. Ergbnis: Klarer Schwerpunkt der befragten Unternehmen im Bereich Cloud.

Datagroup ist gut dafür aufgestellt

Die weiter zunehmende Bedeutung der Cloud und die zunehmende Komplexität von IT-Architekturen, besonders in hybriden Szenarien, belegen darüber hinaus die Bedeutung von IT-Dienstleistern wie DATAGROUP. Das Unternehmen deckt mit dem breiten Portfolio an IT-Services strategisch wichtige Themen wie IT-Architektur, IT-Security und S/4HANA ab. Darüber hinaus verknüpft DATAGROUP langjährige Expertise im Bereich On Premise und Private & Managed Cloud mit tiefgreifendem Know-how der Public Cloud und ist so bestens aufgestellt, um Kunden optimal auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene hybride Szenarien bereitzustellen.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google)}

Datagroup?

DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Über 2.500 Mitarbeiter an Standorten in ganz Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business Applikationen wie z. B. SAP. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full Service Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber über 600.000 IT-Arbeitsplätze weltweit. Das Unternehmen wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre "buy and turn around"- bzw. "buy and build"- Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess des IT-Service-Marktes teil.{loadmodule mod_custom,Sentifi Text Widget}

Aktuell (28.10.2019 / 08:02 Uhr) notieren die Aktien der Datagroup SE im Xetra-Handel mit einem Schlußkurs am Freitag 17:35 Uhr bei 50,90 EUR.



