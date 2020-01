Scale | DATAGROUP und SNP SE: Ernten was SAP sät - Cloud bringt neues Geschäft

Datagroup thematisiert heute passend zur BILANZveröffentlichung SAP's eine Studie , die goldene Zeiten verheisst, für ALLE.

Mit über 500 SAP-Experten und vielen bereits umgesetzten S/4HANA-Projekten in den unterschiedlichsten Branchen bringt DATAGROUP die nötigen Voraussetzungen mit, um von diesem Bedarf überproportional zu profitieren.

Gleiches gilt für SNP SE, die Lukas Spang in unserem Interview als einen seiner Favoriten so beschrieb: "Ganz aktuell denke ich hier beispielsweise an die SNP SE (ISIN: DE0007203705), die sich in den kommenden Jahren vom kleinen Software- und Beratungsunternehmen zu einer bedeutenden Software Company entwickeln dürfte. Hintergrund dessen ist die anstehende Migrationswelle bei SAP S/4Hana, die bis 2025 erfolgen wird. SNP hat mit einer eigenen Software und dem Bluefield-Ansatz (klassische Verfahren sind Brownfield und Greenfield) ein Tool entwickelt, welches die Umstellung auf S/4Hana deutlich effizienter und schneller ermöglicht. Die S/4Hana „Welle“ nimmt jedoch jetzt erst langsam Fahrt auf und Marktexperten sprechen davon, dass lediglich 10% der relevanten Unternehmen bis dato den Wechsel gemacht haben. Mit einem neuen Vorstand und einem zukünftig starken Partneransatz sollten Umsatz und Ergebnis deutlich anziehen. Erste Effekte daraus konnte man bereits in den zuletzt veröffentlichten Q3-Zahlen erkennen."

Studie

"Nur jedes zehnte Unternehmen hat die Umstellung auf S/4HANA bereits abgeschlossen. Mit 52 % befindet sich die Mehrheit der befragten Unternehmen erst in der Phase der Business-Case Erstellung. Die meisten Unternehmen (70 %) werden erst ab 2022 damit beginnen S/4HANA einzuführen, mit einem knappen Rollout-Zeitplan von ein bis zwei Jahren. Doch der Fachkräftemangel, der besonders bei IT- und SAP-Experten spürbar ist, bedeutet, dass sich Unternehmen zunehmend an IT-Dienstleister mit der nötigen Expertise wenden.

DataGroup lieferte gute Zahlen am 24.01.2020

Und es lief alles rund

Man verstärkte sich im Bereich SAP-Beratung und Programmierkompetenz durch die Übernahme der Assets, Beteiligungen und Mitarbeiter der Ulmer IT Informatik GmbH. Was jedoch noch keinen Einfluss auf die Zahlen des nun abgeschlossenen Geschäftsjahres hatte, da erst im August vollzogen.

"DATAGROUP hat immer wieder den Erfolg der Akquisitionsstrategie unter Beweis gestellt.", so Peter Schneck, der als neuer Vorstand seit dem 01. Oktober 2019 die Bereiche Investor Relations, Recht und M&A verantwortet. "Wir können damit hohe anorganische Wachstumsraten erzielen und vergleichsweise schnell IT-Expertise und Fachkräfte gewinnen."

Datagroup ist...

SNP Schneider Neureither und Partner SE unterstützt ...

... Organisationen mit eigenen Lösungen dabei, Geschäftsmodelle anzupassen und Chancen der Digitalisierung zu nutzen. Software und Services der SNP vereinfachen betriebswirtschaftliche oder technische Änderungen in den Geschäftsanwendungen und versetzen die Kunden in die Lage, diese automatisiert umzusetzen. Änderungen in IT-Systemen werden mit SNP automatisiert analysiert, umgesetzt und nachverfolgt. Das bietet klare Qualitätsvorteile, gleichzeitig werden Zeitaufwand, Kosten und Risiken bei komplexen Transformationsprojekten signifikant reduziert unter Einhaltung höchster Compliance und Sicherheitsstandards.

Die SNP-Gruppe beschäftigt weltweit rund 1.300 Mitarbeiter. Das Unternehmen mit Stammsitz in Heidelberg erzielte im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von rund 131 Mio.EUR. Kunden sind global agierende Konzerne aus allen Branchen. Die SNP wurde 1994 gegründet.

Aktuell (28.01.2020 / 10:09 Uhr) notieren die Aktien der Datagroup SE im Frankfurter-Handel mit einem Minus von -0,40 EUR (-0,63 %) bei 63,20 EUR.



