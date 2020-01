Scale | DATAGROUP jetzt bestätigt: +18.8 %, +15,4 %, + 13,5 % GUT

Konkret: Der Umsatz steigt um 18,8 % auf 23,43 Mio. EUR, das EBITDA um 15,4 % auf 39,8 Mio. EUR und das Ergebnis je Aktie um 13,5 % auf 1,76 EUR."DATAGROUP hat ein starkes Jahr hinter sich. Unsere Akquisitionsstrategie trägt weiterhin positiv zur Unternehmensentwicklung bei und wir konnten viele neue Großaufträge, insbesondere im stark regulierten Finanzsektor gewinnen.", so Max H.-H. Schaber, Vorstandsvorsitzender der DATAGROUP SE. {loadmodule mod_custom,Sentifi Text Widget}

Lief alles rund

Im vergangenen Geschäftsjahr konnte DATAGROUP zahlreiche Großaufträge mit langen Laufzeiten gewinnen. Zu den neuen Kunden gehören unter anderem Messe München, die Rundfunkanstalten der ARD und das Bankhaus Lampe. Mit dem Kernprodukt CORBOX, einer modularen und flexibel kombinierbaren Suite von Services, die den gesamten IT-Betrieb abdecken, konnte der IT-Dienstleister im abgelaufenen Geschäftsjahr 29 Neukunden gewinnen und 16 Bestandskunden mit Upselling weiterentwickeln.Auch anorganisch ist DATAGROUP weiter gewachsen und hat die 22. und 23. Übernahme seit dem Börsengang 2006 getätigt. Im April 2019 übernahm das Unternehmen die UBL Informationssysteme GmbH mit Sitz in Neu-Isenburg bei Frankfurt am Main. Das sehr profitable Unternehmen ist Spezialist für IBM Systeme und erwirtschaftete mit über 70 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von über 25 Mio. EUR.

Man verstärkte sich im Bereich SAP-Beratung und Programmierkompetenz durch die Übernahme der Assets, Beteiligungen und Mitarbeiter der Ulmer IT Informatik GmbH. Was jedoch noch keinen Einfluss auf die Zahlen des nun abgeschlossenen Geschäftsjahres hatte, da erst im August vollzogen.

"DATAGROUP hat immer wieder den Erfolg der Akquisitionsstrategie unter Beweis gestellt.", so Peter Schneck, der als neuer Vorstand seit dem 01. Oktober 2019 die Bereiche Investor Relations, Recht und M&A verantwortet. "Wir können damit hohe anorganische Wachstumsraten erzielen und vergleichsweise schnell IT-Expertise und Fachkräfte gewinnen."

Die Story ist noch nicht vorbei

"83 % unseres Umsatzes erzielen wir mit wiederkehrenden Verträgen. Bestandskunden und Neukunden schätzen unser umfassendes IT-Services-Portfolio und die Expertise, mit der wir Digitalisierungsprojekte vorantreiben.", so Max H.-H. Schaber. "Wir bauen kontinuierlich unsere Lösungen weiter aus und sind gut aufgestellt, bei Wachstumsthemen wie Cloud, S/4HANA und Automatisierung als strategischer Partner auf Augenhöhe unsere Kunden zu unterstützen."

DATAGROUP sieht sich gut gerüstet, die Erfolgsgeschichte auch im neuen Geschäftsjahr fortzuschreiben. Am 17. Januar 2020 unterzeichnete DATAGROUP einen Vertrag zum Erwerb der Mehrheit an der Diebold Nixdorf Portavis GmbH. Portavis erbringt mit rund 200 Mitarbeitern IT-Services für Kunden im Finanzdienstleistungssektor und erwirtschaftet im laufenden Geschäftsjahr Umsätze von voraussichtlich rund 60 Mio. EUR. Das Unternehmen betreut im Wesentlichen die Kunden Hamburger Sparkasse AG, die Sparkasse Bremen sowie Hamburg Commercial Bank im Rahmen langlaufender Service-Verträge. Des weiteren werden Erstkonsolidierungseffekte aus den Übernahmen der IT-Informatik, die im vorangegangenen Geschäftsjahr nur zwei Monate konsolidiert war sowie der UBL Informationssysteme (im Vorjahr sechs Monate konsolidiert) positiv zur Unternehmensentwicklung beitragen.

Darüber hinaus sollen weiterhin intensiv Neukunden gewonnen und Upselling-Potenziale bei Bestandskunden gehoben werden. In den ersten Monaten des neuen Geschäftsjahres verzeichnet der IT-Dienstleister bereits 11 neu gewonnene und sieben deutlich weiterentwickelte Kundenverträge. Auch die vielen langfristigen Verträge mit einer breit gestreuten, vielfältigen Kundenbasis tragen zur kontinuierlichen Stabilität des Unternehmens bei.

Datagroup ist...

... eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Über 2.500 Mitarbeiter an Standorten in ganz Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business Applikationen wie z. B. SAP. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full Service Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber über 600.000 IT-Arbeitsplätze weltweit. Das Unternehmen wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre "buy and turn around"- bzw. "buy and build"- Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess des IT-Service-Marktes teil.

Aktuell (24.01.2020 / 09:06 Uhr) notieren die Aktien der Datagroup SE im Frankfurter-Handel mit einem Plus von +01,10 EUR (+1,59 %) bei 70,10 EUR.



