Scale | DATAGROUP erhöht abermals Dividende

hat die Anhebung der Dividende von 45 auf 60 Cent je Aktie beschlossen. Damit profitieren die Aktionäre vom Rekordergebnis, das der IT-Dienstleister im vergangenen Geschäftsjahr erzielte. In seiner Prognose für das laufende Geschäftsjahr erwartet der Vorstand erneut einen deutlichen Anstieg von Umsatz und Ergebnis.

Auf der diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung der DATAGROUP SE waren rund 67% des Grundkapitals vertreten. Allen Tagesordnungspunkten wurde einstimmig bzw. mit großer Mehrheit zugestimmt, darunter der Ausschüttung einer Dividende von 60 Cent je Aktie (Vj. 45 Cent). Insgesamt schüttet die Gesellschaft 4.998.875,40 Euro an ihre Aktionäre aus, das entspricht rund 40% des nach IFRS ermittelten Jahresgewinns.

"Wir sind sehr stolz, auch im abgeschlossenen Geschäftsjahr wieder auf allen Ebenen Bestmarken erreicht zu haben. Besonders erfreulich ist, dass wir das EBITDA frei von einmaligen akquisitionsbedingten Sondereffekten weiter stark gesteigert und die EBITDA-Marge auf 12,6% erhöht haben", sagte DATAGROUP CEO Max H.-H. Schaber in seiner Rede vor Aktionären. Mit einem Umsatzanstieg um 21,9 % von 223,1 Mio. Euro auf 272,1, Mio. Euro und einem Ergebnisanstieg vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) um + 27,4 % von 27,0 Mio. Euro auf 34,5 Mio. Euro haben Umsatz und Ergebnis zum dritten Mal in Folge einen signifikanten Sprung nach vorne gemacht.

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) wuchs um 9,9 % und erreichte 20,4 Mio. Euro (18,6 Mio. Euro). Der Periodenüberschuss stieg um 15 % auf 12,9 Mio. Euro (11,2 Mio. Euro), das Ergebnis je Aktie (EPS) erreichte 1,55 Euro (1,41 Euro).

Erneut erzielte DATAGROUP einen starken operativen Cashflow in Höhe von 19,0 Mio. Euro (32,5 Mio. Euro), der sich bereinigt um Sondereinflüsse nur knapp unter dem Niveau des Vorjahres befand (24,0 Mio. Euro vs. 26,7 Mio. Euro).

Positive Prognose für das Gesamtjahr nach sehr gutem erstem Quartal

Mit der Geschäftsentwicklung im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres (01.10.- 31.12.2018) zeigte sich der Vorstand ebenfalls sehr zufrieden. Insbesondere im Kerngeschäft mit hochmargigen IT-Services ist DATAGROUP stark gewachsen und hat das operative Ergebnis deutlich verbessert. Im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres stieg der Umsatz um 6,9 % auf 69,4 Mio. Euro (im Vj. 64,9 Mio. Euro). Der Anteil der Dienstleistungsumsätze ging auf 81,1 % (81,8 %) zurück.

Das EBITDA verbesserte sich überproportional zum Umsatz um 28,4 % auf 9,1 Mio. Euro (7,1 Mio. Euro), die EBITDA-Marge stieg von 10,8 % auf 13,0 %. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) wuchs um 8,6 % und erreichte 4,1 Mio. Euro (3,7 Mio. Euro), das entspricht einer EBIT-Marge von 5,8 % (5,7 %). Das Ergebnis je Aktie (EPS) stieg von 22 Cent auf 27 Cent.

"Im Gesamtjahr rechnen wir aufgrund der sehr guten Geschäftsentwicklung mit neuen Rekordwerten bei Umsatz und EBITDA", kommentierte DATAGROUP CEO Max H.-H. Schaber. "Akquisitionsbedingte Einmaleffekte könnten uns darüber hinaus weitere Ergebnissteigerungen bescheren. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, den Umsatz organisch auf 280 Mio. EUR zu erhöhen und ein EBITDA von mehr als 43 Mio. Euro zu erreichen. Diese neue Guidance berücksichtigt positive EBITDA-Effekte aus der erstmaligen Anwendung von IFRS 15 und 16 in Höhe von 6 bis 7 Mio. Euro sowie den Umsatz mindernde Effekte", erläuterte Max H.-H. Schaber weiter. Auch die aktuelle Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal zeige positive Tendenzen.

Vorstand plant Begebung eines Schuldscheindarlehens

Zur Finanzierung weiteren Wachstums plant DATAGROUP kurzfristig die Begebung eines Schuldscheindarlehens über bis zu 70 Mio. Euro. "Mit dieser Maßnahme möchten wir das aktuell niedrige Zinsniveau nutzen und unseren Finanzierungsspielraum für zukünftige Akquisitionen erweitern", so Max H.-H. Schaber. Die Platzierung soll von de3r Landesbank Baden-Württemberg sowie der BayernLB begleitet werden.

Neuer Vorstand Andreas Baresel debütiert auf der Hauptversammlung

Als Chief Production Officer stellt Andreas Baresel seit dem 01. Oktober 2018 sicher, dass die komplexen CORBOX-Services Standort-übergreifend optimal aufeinander abgestimmt produziert werden. Er präsentierte auf der Hauptversammlung Auszüge aus der Vision 2025 und erläuterte mögliche Produktivitätssteigerungen aus der weiteren Optimierung der zentralisierten Liefereinheiten. "Mit einer Kombination aus regionalen Standorten und zentralen Liefereinheiten sind wir bestens aufgestellt, um weitere Effizienzgewinne durch den Einsatz neuer Technologien zu realisieren - beispielsweise Sprachcomputer in unseren Call Centern und Prozessroboter in der Produktion von standardisierten und häufig wiederkehrenden Prozessen" so Andreas Baresel. "Wir erwarten aus weiteren strukturellen Optimierungen unserer Produktion einen spürbaren Effekt auf die Kostenstruktur von DATAGROUP. Mit der Akquisition der ALMATO Anfang des Jahres 2018 haben wir uns Zugang zu den wesentlichen Schlüsselfähigkeiten im Bereich Robotic Process Automation verschafft, die wir im eigenen Unternehmen sehr gewinnbringend einsetzen können - die wir aber natürlich auch unseren Kunden anbieten", schloss das neue Vorstandsmitglied.

Positive Auftragsentwicklung nicht nur im Finanzdienstleistungssektor

"Nur wer sich konsequent an den Bedürfnissen der Kunden orientiert, wird langfristig erfolgreich sein", so COO Dirk Peters. Das zeigt auch das Ergebnis der IT-Outsourcing-Studie von Whitelane Research und der Sourcing-Beratung Navisco: Unter den führenden IT-Dienstleistern Deutschlands bewährt sich DATAGROUP 2018 erneut an der Spitze der Kundenzufriedenheit. "Im kommenden Geschäftsjahr gilt es, weiter zu wachsen und Chancen, die uns der Markt bietet, konsequent zu nutzen."

Der Start in die neue Berichtsperiode deutet auf die Fortsetzung des dynamischen Wachstums von Umsatz und Ertrag hin. In den ersten Monaten wurden erneut bedeutende Auftragsvolumina mit Neukunden sowie durch das Verlängern bestehender Verträge gesichert. Hierzu zählen beispielsweise der jüngst vermeldete Neuabschluss eines Vertrags mit dem Bestandskunden IKB Deutsche Industriebank AG sowie der Neuabschluss eines IT-Outsourcing Vertrages mit Bankhaus Lampe mit einem Volumen von mehreren Mio. Euro über die Laufzeit von fünf Jahren. "Langfristige Verträge mit wiederkehrenden Erträgen und guter Profitabilität bilden den Kern des DATAGROUP-Geschäftsmodells. Mit diesem Fokus werden wir weiter unser Geschäftsvolumen entwickeln", so Dirk Peters (COO).

