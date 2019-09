Scale | Consus schafft Marke - durchgängig

06.09.2019 – Consus Real Estate AG (ISIN DE000A2DA414) hat im Rahmen der Integration der Ende 2018 erworbenen SSN Group AG die Umfirmierung in Consus Swiss Finance AG abgeschlossen. Consus baut für weiteres Wachstum auf ein starkes Fundament, das durch die Integration der SSN Gruppe weiter verstärkt wurde. Durch die Zusammenführung von administrativen Steuerungsfunktionen auf Ebene der Consus sowie weitere begleitende Maßnahmen wurden Synergiepotentiale realisiert. Damit ist die Consus Gruppe für weiteres Wachstum noch effizienter aufgestellt.

Die SSN Group AG und ihre Tochtergesellschaften werden zukünftig einheitlich unter der Marke CONSUS auftreten. Die Projektenwicklungen der ehemaligen SSN Group AG werden zukünftig federführend von der Consus Development GmbH betreut. Die SSN Group AG firmiert bereits seit Ende August 2019 als Consus Swiss Finance AG. Im Zuge der Integration wurde Herr Theodorus Simon Gorens, CFO der SSN Gruppe, bereits am 1. Mai 2019 als Chief Risk Officer (CRO) und Deputy-CFO zum Vorstandmitglied der Consus bestellt.

Der Gründer und frühere Vorstand der SSN Group, Michael Tockweiler, wird die Consus Gruppe nach Integration in bestem Einvernehmen mit Wirkung zum Ablauf des 31. Oktober 2019 verlassen um sich neuen Herausforderungen zu widmen.

Außerdem hat Consus gute Ergebnisse durch die Integration der Finanzierungsprozesse erzielt, in dem Finanzierungskosten der ehemaligen SSN-Projektenwicklungen reduziert wurden. Der durchschnittliche Zinssatz von Projektfinanzierungen für drei Entwicklungsprojekte in Höhe von EUR 410 Millionen konnte durch Refinanzierung von 13.5% auf 7.0% gesenkt werden.

Über Consus Real Estate AG

Die Consus Real Estate AG ("Consus") mit Hauptsitz in Berlin ist mit einem Gesamtentwicklungsvolumen von 9,6 Mrd. Euro zum 31. März 2019 der führende Immobilienentwickler in den Top 9 Städten in Deutschland. Consus konzentriert sich auf die Entwicklung von Quartieren und den standardisierten Geschosswohnungsbau. Durch Forward Sales an institutionelle Investoren und die Digitalisierung von Bauprozessen agiert Consus entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Immobilienentwicklung. Die Ausführung der Projekte von der Planung über die Ausführung bis zur Übergabe, der Immobilienverwaltung und den damit zusammenhängenden Dienstleistungen erbringt Consus durch ihre Tochtergesellschaften CG Gruppe AG und Consus Swiss Finance AG.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google)}

