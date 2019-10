Scale | Consus muss ja laufen...

17.10.2019 – Consus Real Estate AG (ISIN DE000A2DA414) beabsichtigt die Aufstockung ihrer im Mai 2019 nach New Yorker Recht (Rule 144A/Reg S) mit einer Laufzeit von fünf Jahren (bis 2024) begebenen gerateten, besicherten und mit 9,625% p.a. festverzinslichen Unternehmensanleihe um einen weiteren Gesamtnennbetrag von EUR 75 Millionen. Die weiteren Schuldverschreiben sollen ebenfalls an der Official List of The International Stock Exchange gelistet werden. Die Nettoerlöse aus der geplanten Emission sollen überwiegend für Zwecke der Refinanzierung von Projektfinanzierungen und sonstigen Verbindlichkeiten der Tochtergesellschaften verwendet werden..

HIER: DIE aktuelle Analyse zu Consus Real Estate AG. Lohnen sich die hohen Zinsen für die Anleihe für die Aktionäre?

Über Consus Real Estate AG

Die Consus Real Estate AG ("Consus") mit Hauptsitz in Berlin ist mit einem Gesamtentwicklungsvolumen von 9,6 Mrd. Euro zum 31. März 2019 der führende Immobilienentwickler in den Top 9 Städten in Deutschland. Consus konzentriert sich auf die Entwicklung von Quartieren und den standardisierten Geschosswohnungsbau. Durch Forward Sales an institutionelle Investoren und die Digitalisierung von Bauprozessen agiert Consus entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Immobilienentwicklung. Die Ausführung der Projekte von der Planung über die Ausführung bis zur Übergabe, der Immobilienverwaltung und den damit zusammenhängenden Dienstleistungen erbringt Consus durch ihre Tochtergesellschaften CG Gruppe AG und Consus Swiss Finance AG.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google)}

Aktuell (17.10.2019 / 09.08 Uhr) notieren die Aktien der Consus Real Estate AG im Frankfurter-Handel unverändert bei 6,40 EUR.



