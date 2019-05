Scale | Consus holt 400 Mio für 9,625 %

08.04.2019 – Consus Real Estate AG (ISIN DE000A2DA414) hat heute erfolgreich eine, erstrangig besicherte Unternehmensanleihe im Gesamtbetrag von EUR 400.000.000 an institutionelle Investoren platziert. Die Anleihe wurde zu 98,5 % begeben mit einer Laufzeit von fünf Jahren (bis 2024) sowie einer "Non Call"-Periode von zwei Jahren und einem Kupon von 9,625% p.a.



Die Unternehmensanleihe unterliegt New Yorker Recht (144A/Reg S) und wird an der Official List of The International Stock Exchange gelistet. Die Nettoerlöse aus der Emission werden in erster Linie zur Refinanzierung ausstehender Finanzverbindlichkeiten der Consus Gruppe sowie zum Erwerb von Aktien der CG Gruppe AG gegen Barmittel eingesetzt. Die Ratingagenturen Fitch und Standard & Poor's haben für die Unternehmensanleihe jeweils ein Rating von B und B- vergeben. Die Unternehmens-Ratings für Consus Gruppe der beiden Ratingagenturen sind B und B, jeweils mit stabilem Ausblick. Das ausführliche Rating steht auf den Websites von Standard & Poor's unter www.standardandpoors.com, von Fitch unter www.fitchratings.com.



Andreas Steyer, CEO der Consus erläutert: "Die erfolgreiche Platzierung unserer Unternehmensanliehe untermauert das Vertrauen der Investoren sowohl in die Consus Gruppe wie auch in unsere Geschäftsperspektiven. Consus ist der führende, rein auf die Projektentwicklung fokussierte Immobilienentwickler in den Top neun Städten in Deutschland. Unser Geschäftsmodell, das auf Forward Sales von Wohngebäudeimmobilien an institutionelle Investoren fokussiert ist, ist darauf ausgerichtet Entwicklungsrisiken zu reduzieren."



Benjamin Lee, CFO der Consus ergänzt: "Wir haben bei unserer Anleiheplatzierung positive Rückmeldungen von Investoren erhalten. In Verbindung mit den positiven Geschäftszahlen für das Jahr 2018 ist das eine sehr gute Grundlage für unsere weitere Entwicklung in 2019."

Wir denken, dass über 9% relativ hohe Zinsen sind, die dieses Fremdkapital teuer machen. Consus muss nun zeigen, dass man damit mehr im operativen Geschäft holen kann. Nicht ganz leicht.

Über Consus Real Estate AG

Die Consus Real Estate AG ("Consus") mit Hauptsitz in Berlin, ist mit ihrer Tochter, der CG Gruppe AG, ein führender deutscher Wohnimmobilienentwickler in Deutschlands Top 9 Städten. Mit einem Projektentwicklungsvolumen von EUR 6,2 Mrd. konzentriert sich die Consus auf den standardisierten Geschosswohnungsbau. Durch Forward Sales an institutionelle Investoren, die Digitalisierung von Bauprozessen und die industrielle Serienfertigung agiert die Gruppe entlang der gesamten Entwicklungswertschöpfungskette. Die Consus Aktien sind im Scale Segment der Deutschen Börse und dem m:access Segment des Freiverkehrs der Börse München notiert und werden u.a. über XETRA in Frankfurt gehandelt.

Aktuell (06.05..2019 / 10.18 Uhr) notieren die Aktien der Consus Real Estate AG im Xetra-Handel nahezu unverändert bei 7,21 EUR.



