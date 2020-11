Scale | CLIQ Digital erhöht Prognosen

26.11.2020 – Die CLIQ Digital AG (ISIN: DE000A0HHJR3), ein führendes Digital-Lifestyle-Unternehmen, das Konsumenten weltweit Streaming-Unterhaltungsdienste mit unbegrenztem Zugang zu Musik, Hörbüchern, Spielen, Sport- und Filminhalten anbietet, freut sich bekannt zu geben, dass der Bruttoumsatz und das EBITDA für das Geschäftsjahr 2020 nun voraussichtlich 105 Millionen Euro bzw. 15 Millionen Euro übersteigen werden.

Die Anpassung der Umsatz- und Gewinnprognosen von CLIQ Digital nach oben ist auf die stärker als erwartete Geschäftsentwicklung zurückzuführen. Das Unternehmen schneidet in diesem Jahr besser ab, was vor allem darauf zurückzuführen ist, dass das US-Geschäft weiterhin ein überzeugendes Wachstum aufweist, aber auch auf die wieder anziehenden Umsätze in Europa. Einer der treibenden Erfolgsfaktoren ist nach wie vor die grundlegende Neuausrichtung vom Medieneinkauf über verbundene Partner zu CLIQ Digitals eigenen internen Teams.

Die zugrundeliegenden Marketingausgaben werden voraussichtlich mehr als 33 Millionen Euro betragen, und der Kundenbasiswert wird auf mindestens 34 Millionen Euro geschätzt.

Darüber hinaus freut sich CLIQ Digital bekannt zu geben, dass das Unternehmen ab dem 1. Dezember 2020 ein Mitglied im MSCI Global Micro Cap Index sein wird. Der MSCI Global Micro Cap Index erfasst Micro-Cap-Werte aus 22 entwickelten Märkten und CLIQ ist eine von zwölf deutschen Neuaufnahmen in den Index.

