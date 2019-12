Scale | Beta Systems Software AG: Relativ wenig Geld für viel

03.12.2019 - Die Beta Systems Software Aktiengesellschaft, (ISIN: DE000A2BPP88) hat heute über eine Tochtergesellschaft eine Mehrheitsbeteiligung (80%) an der infinIT Codelab Sp. z o.o., aus dem vorläufigen Insolvenzverfahren über das Vermögen der infinIT Services GmbH erworben. Im Rahmen der Transaktion erwarb eine Tochtergesellschaft der Beta Systems Software AG, die Codelab Software GmbH, an der die Beta Systems Software AG nach Abschluss der Transaktion zu 80% beteiligt ist, 100% der Anteile an der infinIT Codelab Sp. z o.o.. Die weiteren 20% der Gesellschaft werden vom Management bzw. externen Beratern gehalten. Es ist geplant, den Anteil des Managements / der externen Berater an der Gesellschaft auf insgesamt ca. 30% zu erhöhen. Die infinIT Codelab Sp. z o.o. ist ein Softwareentwicklungsdienstleister mit rund 200 Mitarbeitern an zwei Kompetenzzentren in Szczecin und Wrocław in Polen.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google)}

Wenig Geld dafür

zumindest nach klassischen Bewertungsfaktoren, aber es ist halt aus der Insolvenz herausgekauft. Der Kaufpreis für 80% der Anteile an der Gesellschaft beträgt 696 T€. Der Kaufpreis für die weiteren 20% der Anteile wird von dem Management / den externen Beratern pro rata entrichtet. Weiterhin werden werthaltige Forderungen erworben; die Vorfinanzierung liegt bei maximal 350 TEUR. Die Umsatzerlöse der übernommen Gesellschaft betragen auf eine volle Jahresbasis gerechnet ca. 10 Mio. Euro. Derzeit wird ein ausgeglichenes EBITDA erwirtschaftet. Für das laufende Geschäftsjahr 2019/20 erwartet der Vorstand deshalb, dass sich der Konzernumsatz um ca. 7 bis 8 Mio. Euro erhöhen wird, eine Auswirkung auf das Konzern-EBITDA wird derzeit nicht erwartet. Langfristig wird angestrebt, die infinIT Codelab Sp. z o.o. bei einer EBITDA Marge von ca. 10% zu positionieren.

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Produkt)}

Wer sind die?

Die Beta Systems Software Aktiengesellschaft unterstützt seit mehr als 35 Jahren Unternehmen mit komplexen IT-Systemlandschaften und anspruchsvollen IT-Prozessen aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, Fertigung, Handel und IT-Dienstleistungen. Steigende Transaktionsvolumen, Datenmengen, Compliance-Standards und die zunehmende Komplexität der IT-Netzwerke stellen dabei höchste Anforderungen an Durchsatz, Verfügbarkeit, Nachvollziehbarkeit und Sicherheit der eingesetzten Softwareprodukte und Lösungen. Das Portfolio von Beta Systems ist hier bei der Automatisierung, Dokumentation, Analyse und Überwachung der IT-Abläufe im Rechenzentrum, der Zugriffssteuerung, der Überwachung der IT-Infrastruktur und Security sowie der Steuerung der IT Services im Einsatz.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google)}

Beta Systems wurde1983 gegründet, ist im Segment Scale der Deutschen Börse gelistet und beschäftigt konzernweit rund 450 Mitarbeitende. Sitz des Unternehmens ist Berlin - weitere wichtige Entwicklungsstandorte finden sich in Köln, München, Neustadt (Weinstraße). Beta Systems ist national und international mit mehr als 20 eigenen Konzerngesellschaften und zahlreichen Partnerunternehmen aktiv. Weltweit wenden mehr als 1.000 Unternehmen Produkte und Lösungen der Beta Systems Gruppe an, die damit zu den führenden mittelständischen und unabhängigen Softwareanbietern in Europa gehört. Und jetzt kommen 200 Mitarbeiter in Polen hinzu.

Aktuell (03.12.2019 / 11:36 Uhr) notieren die Aktien der Beta Systems software AG im Frankfurter-Handel unverändert bei 22,60 EUR.