Scale | APONTIS PHARMA mit beschleunigtem Wachstum

Die APONTIS PHARMA AG (ISIN: DE000A3CMGM5), ein führendes Pharmaunternehmen für Single Pills im deutschen Markt, erzielte im ersten Halbjahr 2021 auf Basis vorläufiger Zahlen ein Umsatzwachstum von 36 % auf EUR 24,0 Mio. Dabei beschleunigte sich das Wachstum im Verlauf des Sechsmonatszeitraums insbesondere durch die große Nachfrage nach Single Pills, darunter die eigenständigen Neuentwicklungen Atorimib(R) (Cholesterinsenker) und Tonotec(R) HCT (Blutdrucksenker). Mit Blick auf die branchen- und saisonbedingte Marktdynamik im zweiten Halbjahr bekräftigt der Vorstand die Prognose auf Gesamtjahressicht 2021.

Der Umsatz mit Single Pills erhöhte sich im ersten Halbjahr 2021 signifikant um 83 % auf EUR 14,0 Mio. und trug mit einem Anteil von 58 % zum Gesamtumsatz (H1 2020: 43 %) von APONTIS PHARMA bei. Sowohl Umsatzwachstum als auch Anteil der Single Pills übertrafen damit die Erwartungen des Managements. Das im Wesentlichen um Kosten für den Börsengang bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (adjusted EBITDA) stieg auf Konzernebene nach vorläufigen Berechnungen mit einem Plus von EUR 4,3 Mio. auf EUR 2,8 Mio. (H1 2020: Negativ). Somit befindet sich APONTIS PHARMA bei einer adjusted EBITDA-Marge von 11,8 % im Einklang mit der im Rahmen des Börsengangs kommunizierten Prognose für das laufende Geschäftsjahr und auf einem guten Weg, die mittelfristige Zielsetzung von rund 30 % zu erreichen.

Einzigartige Positionierung ausgebaut



Für das Geschäftsjahr 2021 erwartet der Vorstand unverändert einen Umsatz in der Größenordnung von EUR 48,5 Mio. und ein adjusted EBITDA in Höhe von EUR 5,5 Mio.

Karlheinz Gast, Chief Executive Officer der APONTIS PHARMA AG: „Wir haben unsere einzigartige Positionierung, das Umsatzwachstum und die Marktführerschaft im Bereich der Single Pills in einem erfolgreichen ersten Halbjahr ausgebaut. Damit nimmt APONTIS PHARMA direkt Kurs auf die im Rahmen des Börsengangs kommunizierte Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2021. Die Nachfrage nach unseren Single Pills zur verbesserten und praxistauglichen Behandlung für chronisch kranke Patienten übertraf unsere Erwartungen. Dabei war die allgemeine Marktentwicklung im ersten Halbjahr 2021 bestimmt von einer Unterversorgung chronisch kranker Patienten infolge der COVID-19-bedingten Lockdowns und des starken Impfaufkommens. Umso erfreulicher waren für uns als ,The Single Pill Company‘ auch die Fortschritte in der Verbreitung unseres eigenen Produktportfolios, darunter die Fürsprache der AXA Krankenversicherung für die Single Pill-Therapie bei der Behandlung von Bluthochdruck. Als Marktführer für Single Pills mit Schwerpunkt auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen rechnen wir damit, dass sich die Dynamik der steigenden Nachfrage nach Single Pill-Therapien im zweiten Halbjahr 2021 aufgrund des wieder normalisierten und damit besseren Zugangs zur ärztlichen Versorgung weiter beschleunigen wird.“

Vorläufige, ungeprüfte Konzernzahlen H1 2021

in Mio. EUR H1 2021 H1 2020 ∆ Single Pills-Umsatz 14,0 7,7 83,2 % Gesamtumsatz 24,0 17,7 35,9 % EBITDA adjusted 2,8 -1,4 n/a EBITDA-Marge adjusted (in %) 11,8 -8,1 n/a