Scale | 2G Energy mit gesteigerter Gesamtleistung

Die Produktion lief, von Einzelfällen abgesehen, im gesamten Q1 und darüber hinaus weitgehend störungsfrei, so dass mit einer Gesamtleistung von 52,3 Mio. Euro (Vj.: 50,3 Mio. Euro) erneut eine Steigerung des Outputs erreicht wurde (+ 4%).

In den ersten drei Monaten wurde ein Umsatz in Höhe von 32,0 Mio. Euro realisiert, der somit unter dem Vorjahreswert (36,4 Mio. Euro) liegt. Infolge dieses stichtagsbedingt niedrigeren Quartals-Umsatzes sank das EBIT leicht auf 0,5 Mio. Euro (Vj.: 0,9 Mio. Euro). "Traditionell spielt das erste Quartal beim Umsatz und EBIT nur eine untergeordnete Rolle," so CFO Friedrich Pehle. "Umso mehr freuen wir uns, dass sich die Bemühungen zur Implementierung eines industriellen Prozessmodells erneut in einer Steigerung des Outputs niederschlagen." Für das Gesamtjahr 2020 erwartet der Vorstand - unter allem Vorbehalt - Umsatzerlöse in Höhe von 235 bis 250 Mio. Euro (Vj.: 236,4 Mio. Euro) und eine EBIT- Marge von 5,5 % bis 7,0 % (Vj.: 6,5%).

Der Auftragseingang lag nach den ersten vier Monaten bei insgesamt 60,4 Mio. Euro und damit rund 30 % über dem Vorjahr (46,6 Mio. Euro). Der deutsche Erdgasmarkt trug hierzu mit 15,0 Mio. Euro bei (Vj.: 5,9 Mio. Euro). Bis zum Jahresende ist damit, wie in den Vorjahren auch, mit einer Vollauslastung der Produktion im Zweischichtbetrieb zu rechnen.

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Cube)}

2G liefert zwei avus 4000a zur Fernwärmeversorgung in Berlin

2G hat von dem Berliner Energieversorger BTB GmbH einen Auftrag zur Lieferung von zwei erdgasbetriebenen KWK-Anlagen des Typs avus 4000a erhalten. Der Auftragswert beträgt rund 3,7 Mio. Euro. Die beiden Anlagen mit einer elektrischen Leistung von zusammen 8 MW sollen im Frühjahr 2021 zur gekoppelten Erzeugung von Wärme und Strom in Betrieb genommen werden. Das Heizkraftwerk steht in Berlin-Adlershof, Deutschlands größtem Wissenschafts- und Technologiepark mit insgesamt über 1.200 Unternehmen und wissenschaftlichen Einrichtungen.

Die 2G Anlagen ergänzen ein bestehendes Energie-Anlagensystem (96 MW th, 13 MW el) der BTB, welches Adlershof und umliegende Stadtregionen mit Fernwärme versorgt. Die Erweiterung mit den zwei BHKW-Modulen von 2G dient der Erhöhung der Effizienz und der Sicherung der Bereitstellung des KWK-Wärmeanteils im Versorgungsgebiet auf ressourcenschonender und klimafreundlicher Basis.

Die 2G Energy AG ist ein international führender Full-Service-Anbieter von Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen (KWK) mit einer elektrischen Leistung zwischen 20 kW und 2.000 kW, die zur dezentralen Erzeugung und Versorgung von Strom und Wärme eingesetzt werden. Ihre Technologieführerschaft baut 2G durch kontinuierliche Forschungs- und Entwicklungsarbeit sowohl in der Gasmotorentechnologie für Erdgas-, Biogas- und Synthesegas-Anwendungen (z.B. Wasserstoff) als auch in der spezifischen Softwareentwicklung konsequent aus. Insbesondere dieses Leistungsspektrum auf der Grundlage tausender realisierter Anlagen differenziert 2G deutlich vom Wettbewerb.

Wirecard sollte, wenn man W. Buffettts Satz beachtet zukünftig ...

GEA gewinnt mit Nachhaltigkeitsansatz Auftrag für Ausstattung einer Molkerei für "Bärenmarke"-Hersteller

EXCLUSIVINTERVIEW mit dem CEO der Deutsche Rohstoff AG - viele Fragen wegen Ölpreisverfall und ...

LPKF verliert den Hauptaktionär - 28,6% der Aktien umplatziert

Steinhoff's Südafrika Tochter Pepkor mit guten Zahlen zum 31.03.2020 - aber der Börsenwert der Beteiligung ist "seit Corona" fast halbiert

GOLD, GOLD - geht es Richtung 5.000,00 EUR die UNZE -GOLDREPORT - KOSTENLOS

EINE AKTIE DIE BESSER ALS WIRECARD IST - HIER

DIE GANZE REIHE DER Aktien in Crashzeiten - erster Zwischenstand vom 16/17.04.2020:



Teil1: MuM, DataGroup und MBB - Lukas Spang lag bisher richtig mit seinen Empfehlungen

Teil3: PNE, SBF und Dic Asset - Michael C. Kissig eine Woche später eingestiegen, auch besser als die Indizes

und aus gegebenem Anlass Update 26.05.2020 unseres Teil2:

Evotec, Encavis, und Wirecard - nwm's Favoriten mit insgesamt guter Performance Dank Encavis

2G profitiert von globalen Langfristtrends, die effiziente und leistungsfähige Energielösungen immer wichtiger machen. Dazu zählt die steigende Energienachfrage bei gleichzeitiger Notwendigkeit, schonend mit den natürlichen Ressourcen umzugehen. Des Weiteren ist die von 2G konsequent umgesetzte Digitalisierung im zukünftigen Strommarktdesign der Energiewende im Verbund mit den Erzeugern aus Sonne und Wind, Biogas und Erdgas ein unverzichtbares, systemrelevantes Element und stellt eine hohe Markteintrittshürde für Wettbewerber dar.

Die gleichzeitige Erzeugung von mechanischer/elektrischer Energie und Nutzwärme macht die KWK-Technologie effizienter und klimafreundlicher als konventionelle Methoden der Energieerzeugung, insbesondere dann, wenn beispielsweise Wasserstoff regenerativen Ursprungs als Treibstoff genutzt wird. Die 2G Kraftwerke können nach Bedarf die schwankende Elektrizitätsproduktion von Wind- und Sonnenkraftwerken kompensieren und stellen somit eine Rückgrattechnologie zukünftiger Versorgungskonzepte dar. Somit profitieren 2Gs Kunden konsequent von ökonomisch und ökologisch hoch vorteilhaften Innovationen, die eine schnelle Amortisation sowie umfangreiche Mehrwerte ermöglichen.

Auch diese Aktie können Sie für nur 4,00 EUR auf Smartbroker handeln.



Chart: 2G Energy AG | Powered by GOYAX.de

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte Magazin Anmeldung}