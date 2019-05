Scale | 2G Energy AG steigert Umsatz wie geplant

29.05.2019 - Die 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9), einer der international führenden Hersteller von gasbetriebenen Kraft-Wärme-Kopplungs-(KWK)-Anlagen, kann nach einem erfolgreichen Geschäftsjahr 2018 auch auf einen guten Start in das neue Jahr 2019 blicken. Das traditionell schwächere 1. Quartal konnte mit gegenüber Vorjahr nochmals intensivierten Wachstumsraten beendet werden. So wurde bei einem um 15,5 % erhöhten Konzernumsatz sowie einer um 19,6 % ausgeweiteten Gesamtleistung das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) deutlich um 0,5 Mio. Euro auf 0,9 Mio. Euro gesteigert. Die EBIT Marge hat sich gegenüber dem Vorjahr damit auf 2,5 % verdoppelt.

2G schreibt so ihre Entwicklung fort, durch die konsequente Umsetzung der drei Leitprojekte (Partnerkonzept mit einhergehender Internationalisierung, Digitalisierung und Lead to Lean) einerseits die Umsatzaktivitäten auszuweiten und andererseits durch die Implementierung industrieller Prozesse gleichzeitig substanzielle Effizienzsteigerungen zu erreichen.

Mit Blick auf die bereits realisierten Fortschritte und die weiterhin positive Geschäftsentwicklung im bisherigen Jahresverlauf bestätigt der Vorstand unverändert seine Prognose, im Jahr 2019 Umsatzerlöse zwischen 210 Mio. Euro und 230 Mio. Euro bei einer EBIT Marge zwischen 5,5 % und 7,0 % zu erreichen.

Aktuell (29.05.2019 / 11:35 Uhr) notieren die Aktien der 2G Energy AG im Xetra-Handel mit einem Minus von -0,80 EUR (-2,20 %) bei 35,50 EUR.



