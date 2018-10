Scale | 2G Energy AG baut Aktivität in Nordamerika aus

Im Jahr 2009 wurden die ersten Schritte auf dem nordamerikanischen Markt mit einer Vertriebs- und Serviceniederlassung getätigt; seit 2012 besteht in St. Augustine (Florida) zudem eine eigene Produktionsstätte.

Für eine Stärkung der Marktpositionierung und zur engeren Betreuung von Kunden und Partnern wurden nun zwei neue Büros in den Bundesstaaten Maryland (USA) und Ontario (Kanada) eröffnet, für die jeweils langjährige BHKW-Experten mit Markt- und Produkt- Know-how gewonnen werden konnten. Neu im 2G-Team ist so unter anderem Dan Jones, ein im nordamerikanischen Markt anerkannter Experte, der über eine mehr als 14-jährige Erfahrung im Vertrieb sowie im Service von KWK-Anlagen verfügt und zuletzt für einen Marktbegleiter tätig war.

Durch die dezentrale Ausrichtung in den Bereichen Vertrieb, Service und After Sales zielt 2G auf eine sich beschleunigende Durchdringung des nordamerikanischen BHKW-Marktes ab, nachdem der Auftragseingang im Jahr 2017 gegenüber 2016 bereits verdoppelt werden konnte. Der nordamerikanische Markt ist neben Frankreich und Japan einer der zurzeit umsatzstärksten Auslandsmärkte und bietet aus Sicht von 2G mittelfristig ein Umsatzpotential zwischen 40 und 60 Mio. Euro jährlich. Aktuell werden in Nordamerika insbesondere Erdgas betriebene KWK-Anlagen nachgefragt, da der für die Wirtschaftlichkeit einer Investition in ein BHKW entscheidende Spark Spread, also die Differenz zwischen Gas- und Strompreis, in einigen Regionen der USA besonders hoch ist. Seit 2007 ist die Gasproduktion in den USA um 40 % gestiegen; im gleichen Zeitraum ist der Gaspreis um zwei Drittel gesunken. Laut einer Prognose des Institutes "IHS Markit" werden die USA bis 2040 die Hälfte ihres Strombedarfes mit Gaskraftwerken decken.

Zusätzlich werden die Vertriebsaktivitäten durch den Bipartisan Budget Act von 2018, der eine Steuergutschrift von 10% für KWK-Projekte vorsieht, sowie durch einen Bonus-Abschreibungsplan, der eine 100%ige Abschreibung im ersten Jahr für Investitionsausgaben (einschl. Investitionen in KWK-Anlagen) ermöglicht, unterstützt. Darüber hinaus erkennen immer mehr Bundesstaaten (z.B. Kalifornien, New York, Maryland), dass durch Kraft-Wärme-Kopplung Emissionen gesenkt und die Zuverlässigkeit der Energieversorgung erhöht werden kann und legen vor dem Hintergrund immer häufiger auftretender Naturkatastrophen Förderprogramme auf, um die Wirtschaftlichkeit einer Investition in ein BHKW weiter zu steigern.

