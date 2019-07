Scala und FUTURAMEDIA kurbeln französische Apotheken-Umsätze mit Digital Signage an

Von Scala bereitgestellte digitale Beschilderung am Point-of-Saleund im Schaufenster steigert die Produktumsätze um bis zu 80 % inTausenden von Apotheken in ganz FrankreichSittard, Niederlande (ots/PRNewswire) - Scala, ein Teil derUnternehmensfamilie aus digitalen Medien-/Marketing-Technologiefirmenvon STRATACACHE, kooperiert mit FUTURAMEDIA, einem französischenUnternehmen mit Spezialisierung auf die Umsetzung dynamischerBeschilderungslösungen im Gesundheits- und Beauty-Einzelhandel, umdurch digitale Beschilderung den Erfolg des Handels in Tausenden vonApotheken in ganz Frankreich zu fördern.Bis heute hat FUTURAMEDIA über 10.000 PoS-Bildschirme in 2500Apotheken in ganz Frankreich aufgestellt und unterstützt dadurchsowohl die Warteschlangensteuerung als auch die Upselling-Aktivitäteninnerhalb der Apotheken. Darüber hinaus haben mehr als 1000 Apothekendie Schaufenster-Bildschirme in ihrem Netzwerk eingeführt bzw.ergänzt, um ihren Markenaufbau und die Wahrnehmung zu fördern und diePassantenfrequenz in ihrem Geschäft zu verbessern. Diese auf Scalabasierten digitalen Beschilderungsnetze - entweder mit Fokus auf denPoint-of-Sale (PoS) oder mit Platzierung im Schaufenster - bringendie Inhalte sowohl im als auch außen vor dem Einzelhandelsgeschäft andie Kunden und steigern die einzelnen Produktumsätze für diegenannten Apotheken um bis zu 80 %."Wir sind äußerst zufrieden damit, wie erfolgreich FUTURAMEDIA indiesem speziellen Markt dank der digitalen Signage-Technologie vonScala geworden ist", sagte Harry Horn, General Manager EMEA und VicePresident Marketing Global von Scala. "Wir haben aus erster Hand vonKlienten erfahren, beispielsweise der Pharmacie Bader in Paris VI, inderen Geschäft wir sowohl am PoS als auch die straßenseitige digitaleBeschilderung realisiert haben, wie froh sie über die Installationsind und wie effektvoll die verschiedenen digitalen Bildschirme ihreUmsätze beeinflussen. Es gibt keine bessere Resonanz, die wir zuunserer Technologie erhalten könnten."Ab dem ersten Tag hat FUTURAMEDIA ein mit mehrfachen Awardsausgezeichnetes kreatives Studio etabliert, das sich der Erzeugungvon Content für diese digitalen Kommunikationsnetze widmet. EineDatenbank mit Informationen zu mehr als 15.000 Produkten steht fürdie Apotheken zur Verfügung., was den Mitarbeiterteams ermöglicht,ihre eigenen maßgeschneiderten Aktionen über eine Web-Schnittstelledes Scala Content Manager zu organisieren. Mithilfe des ContentManager können die Apotheken außerdem auf den BildschirmenPreisinformationen und weitere Informationen wie Wettervorhersagenindividuell anzeigen lassen, was häufig von den pharmazeutischenLaboren gesponsert wird."Zuverlässigkeit ist der Schlüssel für die Beziehung zwischenScala und FUTURAMEDIA mit exzellentem Flottenmanagement, Überwachung,Programmierung, Anpassung und Verteilung", sagte Mélanie Brugnacchi,Projektmanager von FUTURAMEDIA. "Im Laufe der Jahre ist unserePartnerschaft stärker geworden und Scala hat - gestützt auf dieFortschritte der dynamischen Beschilderung in Frankreich - dieEntwicklung seiner Dienste auf kohärente Weise fortgeführt, indemÜberwachung, Zielgruppenansprache und Content-Management-Leistungenzu einer bereits vorher großartigen Lösung hinzugefügt wurden. Wirhaben auch mit dem Scala-Team zusammengearbeitet, um die Dienste zuverbessern und diese an die Schnittstellen unserer Klientenanzupassen."Ein aktuelle Studie, die von FUTURAMEDIA und einempharmazeutischen Labor durchgeführt wurde, hat gezeigt, dass eineKombination aus PoS- und straßenseitiger Beschilderung die stärksteWirkung erreicht. Sie kurbelt die Umsätze für ein bestimmtes Produktum bis zu 77 % an, mit einem Umsatzplus von 64 % in Apotheken, dienur PoS-Bildschirme verwenden, und fast 50 % in Apotheken, die nurstraßenseitige Bildschirme verwenden.Informationen zu Scala, Inc.Die Lösungen von Scala stellen die Verbindung zwischen Netzwerkenaus digitaler Werbung, Kiosken, Mobilgeräten, Websites und mit demInternet verbundenen Geräten her, um Einzelhandelskunden effektivanzusprechen. Scala, ein Unternehmen von STRATACACHE, bietet diePlattform für Vermarkter, Einzelhändler und Innovatoren, um dieUmsetzung von Shopping-Erlebnissen einfach zu gestalten und zentralzu verwalten, während gleichzeitig die nötige Flexibilität für eineschnelle Anpassung an lokale Handelsbedingungen und Kundenpräferenzenin Geschäften bewahrt wird. Scala ist mit seiner 30-jährigenErfahrung in der Unterhaltung, Information und Bildung desZielpublikums für seine erstklassigen, innovativen Technologien, u.a. mobile und prädiktive Analytik, renommiert, mit denen dasUnternehmen preisgekrönte Lösungen entwickelt, die einfach in derAnwendung und zugleich endlos anpassbar sind. Der Firmensitz vonScala befindet sich in der Nähe von Philadelphia im US-BundesstaatPennsylvania, und das Partner- und Entwicklernetzwerk desUnternehmens in mehr als 90 Ländern betreibt über 500.000 Bildschirmeweltweit.Informationen zu FUTURAMEDIAFUTURAMEDIA, eine Gesellschaft der Cegedim Group, hat sich seit2004 auf digitale Medien am Point-of-Sale spezialisiert. DasUnternehmen entwickelt digitale Kommunikationslösungen für dieGeschäftseinheit der Group sowie für Pharmakonzerne oder unabhängigeApotheken. FUTURAMEDIA setzt seine digitalen Kommunikationslösungenmit einer 360°-Vision um.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/457388/Scala_Logo.jpgPressekontakt:andrea.poley@scala.comOriginal-Content von: SCALA, übermittelt durch news aktuell