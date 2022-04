Sberbank Rossii Aktie: Der Knall ist da!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Sberbank Of Russia Pjsc, die im Segment "Diversifizierte Banken" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 25.04.2022, Uhr, an ihrer Heimatbörse MICEX Main mit 123.27 RUB.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Sberbank Of Russia Pjsc einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Sberbank Of Russia Pjsc jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 5,69 Prozent und liegt damit 2,19 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Handelsbanken, 3,5). Die Sberbank Of Russia Pjsc-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Buy"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

2. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Sberbank Of Russia Pjsc ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Sberbank Of Russia Pjsc-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 100, was eine "Sell"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 55,04, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Sell" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

3. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Sberbank Of Russia Pjsc derzeit ein "Sell". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 263,14 RUB, womit der Kurs der Aktie (123,27 RUB) um -53,15 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Sell". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 163,55 RUB. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -24,63 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Sell"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Sell".

