Sberbank-Aktie: Und täglich grüßt das Murmeltier!

Einmal mehr ließ die Börse in Moskau heute verkünden, dass kein Handel mit Aktien an den eigenen Handelsplätzen stattfinden wird. Solange sich daran nichts ändert, wird sich auch an den internationalen Märkten nichts tun und die Sberbank-Aktie und Co. bleiben weiterhin eingefroren.

Nun lässt sich jeden Tag aufs Neue darüber spekulieren, ob und wann es zu einer Rückkehr russischer Aktien kommen wird. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung