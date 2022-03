Sberbank-Aktie: Schreck lass nach!

Die Pleite der europäischen Tochter der Sberbank kommt für viele Kunden zu einem glimpflichen Ende. Die Einlagensicherung in Österreich hat laut den „Salzburger Nachrichten“ bisher bereits 771 Millionen Euro an Entschädigungen ausgezahlt, was mehr als 80 Prozent der zu entschädigenden Einlagen entspricht. Etwa 60 Prozent der betroffenen Kunden sollen ihre Einlagen bereits erstattet bekommen haben.

