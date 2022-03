Sberbank-Aktie: Im Osten nichts Neues!

Die zweite Woche komplett ohne Aktienhandel in Russland geht zu Ende. Entsprechend gibt es bei der Sberbank-Aktie weiterhin keine Bewegung zu beobachten, welche zuvor an der Börse in London in Pennystock-Gefilde abgerutscht war. An den hiesigen Börsen lassen sich noch 3,80 Euro als letzter Schlusskurs bewundern.

Dort dürfte sich die Sberbank-Aktie aber kaum lange halten, sollte sie irgendwann wieder zum Handel zurückkehren.



