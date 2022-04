Sberbank-Aktie: Letzte Hoffnung Kryptomarkt?

So stürzte der Aktienkurs der Bank im letzten halben Jahr an der Börse in London um sagenhafte 99,8 % ab. Der Handelsstopp vieler russischer Aktien hält auch in dieser Woche an. Lediglich an der Moskauer Börse können die Titel unter strengen Bedingungen „gehandelt“ werden.

Der Kriegsbeginn veranlasste die russische Zentralbank, viele Milliarden Rubel an russische Banken bereitzustellen. Gleichzeitig ...



