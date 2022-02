Sberbank-Aktie: Kein Handel mehr!

Die Sanktionen der EU und der USA gegenüber Russland sowie den wichtigsten russischen Banken – so auch der Sberbank – greifen. Am Wochenende wurde in Russland beobachtet, wie Kunden der Sberbank an Bankautomaten Geld abgehoben haben. Lange Schlangen bildeten sich.

Ein Bankrun ist durchaus möglich – mit der Folge, dass die Sberbank entweder in Schieflage gerät oder das Vertrauen seiner Kunden verspielt.



