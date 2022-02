Sberbank-Aktie: Jetzt also doch!

Am Freitag konnte die Sberbank-Aktie sich von heftigen Verlusten am Donnerstag zunächst noch etwas erholen, nachdem die Sanktionen des Westens zunächst nicht ganz so drastisch ausfielen wie gedacht. Allerdings justierte die Politik am Wochenende noch einmal nach und die kommende Woche dürfte wieder heftig werden.

Bekanntlich haben die westlichen Partner nun doch noch dazu durchgerungen, russische Banken vom internationalen Zahlungssystem Swift auszuschließen.



