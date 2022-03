Sberbank-Aktie: Flucht nach vorne!

Erst vor Kurzem kündigten MasterCard und Visa an, sich aus Russland weitgehend zurückzuziehen. Künftig sollen in dem immer mehr isolierten Land nur noch Kreditkarten der beiden Anbieter funktionieren, die in Russland ausgegeben wurden. Deren Funktion im Ausland wird jedoch ebenfalls abgeschaltet.

Die Sberbank versuchte bereits, die Menschen zu beruhigen und kündigte an, auch in Zukunft sicherstellen zu wollen, dass Bezahlungen sowie das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung