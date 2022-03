Sberbank-Aktie: Es gibt kaum noch Hoffnung!

Am 7.3. blieb die Moskauer Börse erneut geschlossen, wodurch auch der Handel der Sberbank-Aktie nicht möglich war. Was passiert, wenn der Börsenhandel wieder aufgenommen wird? Die Sanktionen der westlichen Welt könnten die Kurse weiter in den Keller treiben.

Schon seit Ende des Jahres 2021 befindet sich der Kurs der Sberbank im Abwärtstrend.



