Sayona Mining-Aktie: Kräftiger Anstieg vor dem Wochenende

Damit setzte die Sayona-Mining-Aktie dem am 22. Februar auf dem Niveau von 0,059 Euro begonnenen Anstieg weiter fort. Er hatte in einem ersten Schritt, den 50-Tagedurchschnitt erreicht und diesen mühelos überwunden. Anschließend dauerte es allerdings einige Zeit, bis sich die Bullen vom gleitenden Durchschnitt lösen konnten. Dies gelang in den letzten Tagen durch einen dynamischen Anstieg.

Diese Marken sind bei ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung