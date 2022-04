Sayona Mining-Aktie: Die 100 Prozent sind komplett!

Seit Anfang März stürmt die Aktie des australischen Lithium-Explorers Sayona Mining mit großer Dynamik nach oben. In der vergangenen Woche konnte der Widerstand bei 0,200 Australischen Dollar (AUD) durchbrochen und dabei ein frisches Kaufsignal generiert werden. Am Freitag beendete die Aktie den Handel an der Heimatbörse mit einem Kurs von 0,250 AUD und notiert damit inzwischen 25 Prozent oberhalb der Ausbruchsmarke.

Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung