"Say It Like Never Before" mit Clos19 & Jamie Cullum (FOTO)

London (ots) -Clos19 und Jamie Cullum erschaffen in gemeinsamer Arbeit das ultimativeGeschenkerlebnis für die Weihnachtszeit. Jamie wird 19 Musikstücke für Personenkreieren, die von ihren Freunden und Verwandten nominiert wurden.Clos19 und Jamie glauben, dass es nicht nur darauf ankommt, was man sagt,sondern auch, wie man es sagt. Diese Kollaboration verwandelt die Kunst desSchenkens an Freunde und geliebte Menschen in ein unververgessliches Erlebnis.Im November wird dazu aufgerufen, einen Freund, Kollegen oder einen geliebtenMenschen für eine besondere Ehrung zu nominieren und in einigen Sätzen zuerklären, warum gerade er dieses einmalige, von Jamie Cullum geschriebeneMusikstück verdient. Cullum wird eine Auswahl von 19 Stücken zu personalisiertenSongs verarbeiten und eine Serie von kurzen Clips aufnehmen, die alseinzigartige, unbezahlbare Geschenke an die Empfänger versandt werden.Diese musikalischen Nachrichten werden charmant und begeisternd zugleich sein,denn mit seinem weltweit geschätzten Talent, seinem Sinn für Humor und seinerEmpathie bieten sie den perfekten Rahmen für Liebeserklärungen, kleineAufmerksamkeiten und Danksagungen an die Liebsten.Clos19 ist die Lifestyle Online-Destination für außergewöhnlicheDienstleistungen, Produkte und Erlebnisse aus der Welt der Champagner, Weine undSpirituosen von LVMH. Ganz wie die Songs sind die einzigartigen undpersonalisierten Angebote die perfekten Geschenke in der Weihnachtszeit.Teilnehmer können ihre Nominierungen ab dem 29. Oktober einreichen und dieAktion über Social Media von Clos19 unter www.instagram.com/clos19official ,www.facebook.com/clos19 und https://twitter.com/clos19official verfolgen.ONLINE & SOCIAL MEDIAWWW.CLOS19.COMInstagram: @Clos19officialFacebook: @Clos19Twitter: @Clos19officialPinterest: Clos19officialTAGS #SayItLikeNeverBefore #Clos19 #ArtofGiftingBILDMATERIAL:https://we.tl/t-wMCLndOHVCÜBER CLOS19Clos19 ist eine Online-Lifestyle-Marke mit einem außergewöhnlichenService-Angebot, Produkten und Erlebnissen aus der Champagner-, Wein-, undSpirituosen-Welt von LVMH. Clos19 ist ein von CEO Stéphanie Watine Arnaultgegründeter Online-Shop für luxuriöse Champagner, Weine und Spirituosen und dererste seiner Art. Clos19 zelebriert die Kunst des Schenkens und die Kunst, einperfekter Gastgeber zu sein und bietet Kunden die Möglichkeit, alles über dieaußergewöhnlichen Produkte aus den Champagner-, Wein- und Spirituosen-Häusernder LVMH Gruppe zu erfahren.ÜBER JAMIE CULLUMMit bislang über 10 Millionen verkauften Alben und seiner erfolgreichen Show imBBC Radio 2 ist Jamie Cullum ein weltweit gefeierter Musiker mit loyalen Fansaus aller Welt. In seiner über 20-jährigen Karriere hat er im Rahmen seinerlegendären Live-Shows mit Künstlern wie Herbie Hancock , Pharrell Williams,Kendrick Lamar und Lang Lang zusammengearbeitet. Für sein Album Twentysomething,welches ihm den Durchbruch bescherte und den Nachfolger Catching Tales wurde erfür den BRIT Award, den Grammy und zahlreiche weitere Auszeichnungen in allerWelt nominiert. Jamies neuestes Album "Taller" erschien Anfang dieses Jahres. ImFrühjahr 2020 wird er in UK und Europa auf Tour sein.Album hier https://store.universalmusic.com/jamiecullum/*/Music/Tourdaten hier - http://jamiecullum.com/#/tourPressekontakt:Andreas FreitagAndreas.Freitag@karlaotto.comJohanna NehrJohanna.Nehr@karlaotto.comOriginal-Content von: Clos19, übermittelt durch news aktuell