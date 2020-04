"Say Hello to Life" feiert mit neuer Miniserie "Embrace Nature" den 50. Jahrestag des Earth Day

Peking (ots/PRNewswire) - Um den 50. Jahrestag des Earth Day zu feiern, stellt die von China Central Television (http://english.cctv.com/) produzierte Hit-Varieté-Show "Say Hello to Life" eine Reihe von Episoden vor, die die Rolle von Menschheit und Natur im chinesischen Denken erkunden.In der neuesten Serie steht der Bambus im Mittelpunkt. Im Laufe der Jahrhunderte haben die Menschen eine Affinität zu dieser immergrünen Pflanze entwickelt, die viele Künstler, Liedermacher und Dichter inspiriert hat. Bambus ist im Laufe der Geschichte zu einem wesentlichen Bestandteil im Leben der Menschen geworden, von Möbeln bis hin zu antiken Waffen. "Say Hello to Life" nimmt das Publikum mit auf eine Entdeckungsreise, auf der die Spuren des Bambus durch China zurückverfolgt werden, um die verborgene Philosophie zu entdecken, die die Bambuswälder erzählen möchten.Die Reifegeschwindigkeit des Bambus ist extrem langsam, aber die Knospen, die sich zu Sprossen entwickeln, spielen eine wichtige Rolle für das Wachstum eines neuen Halms. Sobald sie einmal Wurzeln geschlagen haben, können Bambussprossen täglich bis zu 30 Zentimeter wachsen, was sie zu einer der am schnellsten wachsenden Pflanzen der Welt macht."Wer die Eigenschaften des Bambus erlebt, wird Zeuge der Magie der Natur und eines Symbols der Menschheit. Wie Bambus in der Not schieben wir unsere Arroganz beiseite. Mit Ausdauer stärken wir unsere Kraft im Laufe der Zeit", sagte Negmat, der Gastgeber der Show."Das ist die Essenz der Reise, die wir mit dem Publikum unternehmen. Wenn wir uns der Natur mit Ehrfurcht nähern, erkennen wir alles Helle und Schöne, alle Geschöpfe, groß und klein, alle Dinge, die weise und wunderbar sind, und begreifen die Tiefe unserer Existenz", sagte er."Kommen Sie zu uns, umarmen Sie die Natur und erleben Sie eine neue Welt, wenn wir wieder 'aus dem Wald' heraustreten", fügte er hinzu."Say Hello to Life" wird jeden Mittwoch um 21:30 Uhr (GMT+8) auf CCTV 3 und CCTV.com ausgestrahlt.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://www.facebook.com/cctvcom/ .Um die Sendung zu sehen, besuchen Sie bitte die Playlist auf YouTube (https://www.youtube.com/playlist?list=PLyJ1nUfiitDgPlhlYzHsmbKb3450O_iJJ) .Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1158558/CCTV_Say_Hello_To_Life.jpgPressekontakt:Shush Xin+86-18911801139289761158@qq.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/143781/4578819OTS: CCTVOriginal-Content von: CCTV, übermittelt durch news aktuell