Saville Resources Inc. gibt Ergebnisse der Fluoranalysen an ausgewählten Bohrkernen aus den Jahren 2008 und 2019, Prospektionsgebiet Mallard, Quebec, bekannt

Quelle: IRW Press

10. September 2020 – Saville Resources Inc. (TSXv: SRE, FWB: S0J) (das „Unternehmen“ oder „Saville“) gibt die Ergebnisse der Fluoranalysen bekannt, die kürzlich an ausgewählten Bohrkernen aus den Jahren 2008 und 2019 durchgeführt wurden. Sie stammen aus dem Prospektionsgebiet Mallard, das sich auf der Liegenschaft Niobium Claim Group des Unternehmens (die „Liegenschaft“) in Quebec befindet. Das Prospektionsgebiet Mallard zeichnet ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung