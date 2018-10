SavetheFuture - Wie verhindern wir den Verkehrskollaps? ProSieben zeigt den Green Seven Report 2018 am Sonntag, 7. Oktober, um 19:05 Uhr (FOTO)

Unterföhring (ots) -18,4 Millionen Pendler. 1,5 Millionen Kilometer Stau imvergangenen Jahr in Deutschland. Und: Die Welt wächst um ein Auto proSekunde. Keine Frage, der drohende Verkehrskollaps ist nicht nurwegen der immensen Luft- und Umweltverschmutzung eine der größtenHerausforderungen der Zukunft. Wie lässt er sich verhindern? Welcheumweltfreundlicheren Alternativen gibt es? Wo liegt die Zukunft derMobilität? Diesen Fragen geht der Green Seven Report "Save theFuture. Raus aus dem Stau - wie wir künftig von A nach B kommen" nach- am Sonntag, 7. Oktober 2018, um 19:05 Uhr auf ProSieben.Warum kostet in Norwegen, im Gegensatz zu Deutschland, einElektro-Auto weniger als ein "normales"? Wie schaffen die Japaner einperfekt funktionierendes Nah- und Fernverkehrssystem? Paketeausfahren mit dem E-Bike - welche umweltfreundlichen Alternativenwerden in Deutschland getestet? Im Green Seven Report 2018, demHerzstück der nachhaltigen Themenwoche "Green Seven", zeigenModerator Stefan Gödde und die Reporter Jan Stremmel und ClaireOelkers Lösungsansätze, wie wir aus dem Stau rauskommen. SindE-Bikes, Lufttaxis und Hyperloops die Transportmittel der Zukunft?#SavetheFuture: Einmal im Jahr färbt sich die rote ProSieben-Ikonegrün - für "Green Seven". Ökologische Themen stehen im Fokus desProgramms, um vor allem junge Menschen für Umweltschutz undNachhaltigkeit zu sensibilisieren. Auch die Magazine "Galileo" und"taff" beschäftigen sich in der diesjährigen "Green Seven Week" mitdem Thema Elektromobilität.Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Factual &Sports Michael Ulich Tel. +49 89 9507-7296Michael.Ulich@ProSiebenSat1.comBildredaktionClarissa Schreiner Tel. +49 89 9507-1191Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell