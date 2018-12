Save the date: Pressekonferenz des Berlin Travel Festival

Berlin (ots) - Partnerveranstaltung der ITB Berlin informiert am8. März 2019 über Aussteller, Referenten und die Konferenz "ShopShift"Ein Termin zum Vormerken: Kurz vor dem Beginn des dreitägigenBerlin Travel Festivals erfahren Journalisten am Freitag, 8. März2019, ab 9.30 Uhr in der ARENA BERLIN mehr über die Veranstaltung mitdem Motto "Travel Different". Hier treffen passionierte Abenteurerauf Vertreter von zukunftsweisenden Marken und engagierteReiseberater. Mit dem Berlin Travel Festival hat die ITB Berlin eineoffizielle Partnerveranstaltung gewonnen, die sich an einemflorierenden Markt junger Kreativer orientiert. Während die ITBBerlin die weltweite Leitmesse für die Reisebranche ist, bildet dasBerlin Travel Festival mit seinem markanten Festivalcharakter und demFokus auf Unternehmergeist einen ergänzenden Gegensatz zuretablierten Messe. Zusammen bieten die beiden Veranstaltungen einreichhaltiges und abwechslungsreiches Programm für Reiselustige undBranchenprofis. Die ITB Berlin findet vom 6. bis 10. März 2019 aufdem Gelände der Messe Berlin statt; das Berlin Travel Festival vom 8.bis 10. März 2019 in der Arena Berlin - Kreuzberg.Journalisten erwartet auf der Pressekonferenz von Bernd Neff,Mitbegründer und Geschäftsführer des Berlin Travel Festivals,Informationen über Aussteller, Programm-Highlights, Referenten derMasterclasses sowie Filmvorführungen während des Festivals. Darüberhinaus erfahren Journalisten alles über die Konferenz "Shop Shift - ATrend Lab for Creative Minds", die im Anschluss an diePressekonferenz startet. Bei der eintägigen Konferenz mit einemparallel stattfindenden Workshop geben Experten einen Ausblick aufdie Zukunft des Reiseeinzelhandels. Themen sind unter anderem dieTransformation vom klassischen Point of Sales zum erfolgreichen Pointof Experience-Modell sowie Strategien und Ansätze für nahtloseOnline- und In-Store-Erlebnisse im Einzelhandel. Im Anschluss an diePressekonferenz stehen Aussteller wie z.B. Südtirol oder B Corp füreinen direkten Austausch über Neuheiten der Branche bereit, bevor dieMedienvertreter dann bei Rundgängen durch die Experience Floors undder Campus-Areas selbst in das Festivalgelände eintauchen. ImAnschluss besteht die Möglichkeit, mit einem Shuttle direkt zumMessegelände der ITB Berlin zu fahren.Journalisten, die sich für die Pressekonferenz anmelden oder sichfür das Berlin Travel Festival akkreditieren möchten, können dafürdas Online-Akkreditierungsformular unterwww.berlintravelfestival.com/accreditation/ nutzen. Medienvertreteroder Blogger, die sich bereits erfolgreich für die ITB Berlinakkreditiert haben, erhalten bei Vorlage des Presseausweises der ITBBerlin auch eine Akkreditierung für das Festival. Mehr Infos zumBerlin Travel Festival unter: www.berlintravelfestival.com.Über die ITB Berlin und den ITB Berlin KongressDie ITB Berlin 2019 findet von Mittwoch bis Sonntag, 6. bis 10.März, statt. Von Mittwoch bis Freitag ist die ITB Berlin fürFachbesucher geöffnet. Die ITB Berlin ist die führende Messe derweltweiten Reiseindustrie. 2018 stellten rund 10.000 Aussteller aus186 Ländern ihre Produkte und Dienstleistungen rund 170.000Besuchern, darunter 110.000 Fachbesuchern, vor. Parallel zur Messeläuft der ITB Berlin Kongress von Mittwoch bis Samstag, 6. bis 9.März 2019. Er ist weltweit der größte Fachkongress der Branche. DerEintritt zum ITB Berlin Kongress ist für Fachbesucher und Ausstellerkostenlos. Mehr Informationen sind zu finden unter www.itb-berlin.de,www.itb-kongress.de und im ITB Social Media Newsroom.Treten Sie dem ITB Pressenetz auf www.xing.de bei.Werden Sie Fan der ITB Berlin auf www.facebook.de/ITBBerlin.Folgen Sie der ITB Berlin auf www.twitter.com/ITB_Berlin.Aktuelle Informationen finden Sie im Social Media Newsroom aufnewsroom.itb-berlin.de.Pressemeldungen im Internet finden Sie unter www.itb-berlin.de imBereich Presse / Pressemitteilungen. Nutzen Sie auch unseren Serviceund abonnieren Sie dort die RSS-Feeds.Pressekontakt:ITB Berlin / ITB Asia /ITB China:Julia SonnemannPR ManagerT: +49 30 3038-2269sonnemann@messe-berlin.deBerlin Travel Festival:Anja Voparil+49 170 542 48 59anja@berlintravelfestival.comOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell