Save-the-Date / Pressetermin anlässlich des Ericsson Innovation Day 2018 in Aachen

Düsseldorf (ots) - Im Rahmen des 9. Innovation Day am 26. und 27.Juni in Aachen, stellt Ericsson 5G-Anwendungsfälle für denKonsumentenbereich und für die Industrie 4.0 in den Fokus.So wird beispielsweise im Bereich Konsumenten mit der virtuellenBandprobe MusiConnect demonstriert, wie eine Band über 5G-Mobilfunklive zusammenspielen kann, obwohl sich die Teilnehmer anverschiedenen Orten befinden. Die niedrige und garantierte Latenzzeit(Reaktionszeit) der neuen Technologie macht es möglich. Natürlichspielen im Kontext von 5G auch neue Möglichkeiten für mobileAugmented- und Virtual-Reality-Anwendungen (AR / VR) eine Rolle.Neben einer Anwendung, bei der die VR-Brille nur den fokussiertenBlick des Trägers in 4K überträgt und so Datenvolumen einspart, wirdeine erstmals vorgestellte AR-Technik präsentiert. Hierbei erkenntdie AR-Brille selbstständig Objekte im Umfeld des Trägers und blendetdem Objekt entsprechend zusätzliche Informationen ein. In der Praxiskönnte so ein Tourist den Kölner Dom betrachten und gleichzeitigeingeblendet bekommen, dass das Bauwerk rund 157 Meter hoch und seit1996 UNESCO-Weltkulturerbe ist.Im Bereich Industrie 4.0 wird gemeinsam mit der SICK AG einfahrerloses Transportfahrzeug für den Materialtransport in Fabrikenvorgestellt, das aus der Ferne über neuesten Mobilfunk gesteuertwird. Erstmals werden neben Referenten aus derTelekommunikationsbranche, wie zum Beispiel Dr. Alex Jinsung Choi(Senior Vice President of Research and Technology Innovation, Head ofT-Laboratories Innovation Deutschen Telekom AG) oder Alexander Saul(Director Enterprise Business Unit, Vodafone Germany), auch Sprecheraus der Industrie-4.0-Branche eine zentrale Rolle bei demInnovationsevent einnehmen. Unter anderem wird Andreas Müller (Headof Communication and Network Technology at Bosch Corporate Researchund Vorsitzender des Konsortiums 5G Alliance for Connected Industriesand Automation) die Sicht der Industrie auf die 5G-Technologievorstellen.Neben neuen Entwicklungen rund um 5G ist auch ein kostengünstigerBetrieb von entscheidender Bedeutung. Hierzu werden Innovationen ausdem Bereichen Automatisierung des Netzbetriebs gezeigt. Breiten Raumwird auch die Frage einnehmen, wie ein schneller Start der5G-Technologie in Europa funktionieren kann und wie neue Technologienund die neuen Geschäftsmodelle im Markt getestet werden können.Darüber hinaus werden Ihnen folgende Gesprächspartner zurVerfügung stehen:- Daniel AlexusGlobal Head of Innovation der Ericsson-Gruppe- Stefan KoetzVorsitzender der Geschäftsführung der Ericsson GmbH- Jan-Peter Meyer-KahlenLeiter des Ericsson-Entwicklungszentrums EurolabEine detaillierte Einladung für den Pressetermin am 26. Junierfolgt zeitnah vor der Veranstaltung.Vorab-Akkreditierung / Interviewanfragen: Sie können sich bereitsjetzt für die Veranstaltung akkreditieren und/oder eineInterviewanfrage für die Gesprächspartner stellen. Bitte schreibenSie hierzu eine E-Mail an martin.ostermeier@ericsson.com.